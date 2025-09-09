विज्ञापन
वीडियो के वायरल होते ही यूजर्स काफी भड़के हुए हैं. उस शख्स की पहचान राहुल कुमार यादव के रूप में हुई है, जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार खुद को "डिजिटल क्रिएटर" बताता है. वह महुआ में रहता है और हाजीपुर में काम करता है. 

रील बनाने के लिए तेज रफ्तार ट्रेन से लटककर खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक, इसके बाद जो किया, सबक मिलना चाहिए
रील बनाने के लिए तेज रफ्तार ट्रेन से लटककर खतरनाक स्टंट कर रहा था युवक

Bihar Man train stunt video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार (Bihar) का एक शख्स चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट करते हुए नज़र आ रहा है. इतना ही नहीं, वह शख्स चलती ट्रेन से लटककर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला को छूने की कोशिश कर रहा है. वीडियो के ऑनलाइन वायरल होते ही यूजर्स काफी भड़के हुए हैं. उस शख्स की पहचान राहुल कुमार यादव के रूप में हुई है, जो अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार खुद को "डिजिटल क्रिएटर" बताता है. वह महुआ में रहता है और हाजीपुर में काम करता है. 

अगस्त में इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए राहुल के वीडियो में वह चलती ट्रेन के किनारे लटके हुए और एक प्लेटफॉर्म पर पैर घसीटते हुए दिखाई दे रहे थे. एक मौके पर उसने प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक महिला की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छू नहीं पाया. वीडियो में उस पल को बार-बार दिखाया गया, जिससे दर्शक उनकी इस हरकत से नाराज़ हो रहे हैं.

देखें Video:

यह क्लिप अब एक्स पर भी फैल गई है, जहां यूज़र्स ने इसे रीपोस्ट किया और उसकी हरकतों की कड़ी आलोचना की. एक यूज़र ने कहा, "जब तक वह सिर्फ़ स्टंट कर रहा था, तब तक सब ठीक था, वह जवान है, और मैं समझ सकता हूं. लेकिन एक लड़की को छूने की उसकी कोशिश दिखाती है कि वह कड़ी सज़ा का हकदार है, तभी उसे सबक मिलेगा."

दूसरे यूजर ने कहा, "यह स्टेशन पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी जोखिम भरा है. राहगीरों को चोट लग सकती है. उसने प्लेटफ़ॉर्म पर उस महिला को परेशान करने की भी कोशिश की." एक यूजर ने कहा, "प्लेटफ़ॉर्म पर टाइलों का थोड़ा सा भी अलाइनमेंट गड़बड़ा जाए और तो वह ट्रेन की गति से कंक्रीट से टकरा जाएगा." 

