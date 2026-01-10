कान में डाली सीक, नाक से निकाल दी! बच्चे का टैलेंट देख आप कहेंगे - भारत बिग्नर्स के लिए नहीं है

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो लोगों को हैरान कर देता है, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक छोटे बच्चे का ऐसा टैलेंट सामने आया है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं और बहस भी छिड़ गई है कि ये सच है या फिर AI का कमाल.
वीडियो में क्या दिखा?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपने हाथ में पतली सीक (डंडी) लेकर पहले उसे अपने कान में डालता है. इसके बाद वही सीक कुछ ही पलों में उसकी नाक से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है. बच्चे का यह करतब इतना अजीब है कि देखने वाला एक बार में भरोसा ही नहीं कर पाता.
देखें Video:
टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती 😱— Manzar (@manz39754) January 8, 2026
कान में डालो नाक से निकालो👂
ग़ज़ब की टैलेंट हे बच्चे में 🫡 pic.twitter.com/wi0MUbOLPK
कहां से हुआ वायरल?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @manz39754 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है- टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती, कान में डालो नाक से निकालो, ग़ज़ब की टैलेंट है बच्चे में… इस वीडियो को अब तक 76 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं.
लोगों के कमेंट्स ने बढ़ाई चर्चा
वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं- एक यूजर ने लिखा, कुछ लोगों को ये AI वीडियो लग रहा है. दूसरे ने कहा, ये कैसे किया होगा? इसके कान का पर्दा फटा हुआ है क्या? तीसरे ने लिखा, यह तो बहुत ही अजीबोगरीब टैलेंट है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, इसको करने के लिए लोग 6 महीने की योग ट्रेनिंग करते हैं और बच्चे ने बहुत आसानी से कर दिया.
AI या असली टैलेंट?
वीडियो को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह वाकई बच्चे का असली टैलेंट है या फिर एडिटिंग और AI तकनीक का कमाल. हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. चाहे यह वीडियो सच हो या फिर तकनीक की देन, इतना तय है कि इसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान पूरी तरह खींच लिया है. बच्चे का यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और चिंता में भी डाल रहा है.
