धनतेरस से भाई दूज तक, 9 दिनों का हॉलीडे पैकेज, पोस्ट देख प्राइवेट जॉब वाले परेशान, सरकारी वालों के मजे ही मजे!

अगले महीने यानी अक्टूबर में सरकारी नौकरी वालों के मजे ही मजे हैं. क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी से होगी, जो भाई दूज पर जाकर खत्म होगी. ऐसे में कर्मचारी, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों ही (खासकर सरकारी) अपने लॉन्ग वीकेंड और लंबी छुट्टी का हिसाब बैठाना शुरू कर रहे हैं. अब तो सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल होते हैं, जिसमें त्योहार और वीक ऑफ को मिलाकर छुट्टियों का पूरा शेड्यूल तैयार नजर आता है. इसमें पर्सनल और सिक लीव को शामिल कर हॉलीडे प्लान कर दिया जाता है. अब एक ऐसा ही पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



9 दिनों का लीव कैलेंडर (9 Days Long Holiday Calendar)

छुट्टी के प्लान वाले इस पोस्ट में 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक यानी पूरे नौ दिनों की छुट्टी का कैलेंडर तैयार किया गया है. इसमें 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर का रविवार, 20 अक्टूबर की छोटी दिवाली, 21 अक्टूबर की बड़ी दिवाली, 22 अक्टूबर की गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भाई दूज, 24 और 25 अक्टूबर को पर्सनल लीव और फिर 26 अक्टूबर को रविवार है. यानी एक तरह से सरकारी कर्मचारी के लिए 9 दिनों का हॉलीडे पैकेज तैयार हो चुका है. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग लंबी छुट्टी के इस प्लान पर क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए जानते हैं.

कर्मचारियों का रिएक्शन (Holiday Calendar Viral Post)

इस पर एक यूजर लिखता है, 'जितने ज्यादा त्योहार हमारी उतनी ही ड्यूटी. इस यूजर को दूसरे यूजर ने जवाब दिया, लगता है भाई पुलिस में है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'भाई 28 अक्टूबर को छठ पूजा है, ये तो भूल ही गया'. तीसरा लिखता है, 'प्राइवेट नौकरी वालों को वीक ऑफ मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है'. एक और लिखता है, 'मेडिकल लाइन वालों को यह खुशी नसीब नहीं होती भाई'. एक अन्य ने लिखा है, 'संडे के अलावा मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली'. एक सरकारी कर्मचारी ने लिखा है, 'सेंट्रल जॉब वालों को इतने मजे नहीं हैं'. लेकिन बैंक और स्कूल वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनके मजे ही मजे हैं. अब इस लीव कैलेंडर पर प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी के ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं.

