दिल्ली में आज सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड. 4.2 डिग्री तक लुढ़का पारा, अगले 3 दिन भयंकर ठंड की चेतावनी

Weather News Today: दिल्ली की सर्दी ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है. कोहरे के साथ शीत लहर से राजधानी और एनसीआर का इलाका कांप रहा है.तेज हवाओं ने भी मुसीबत और बढ़ा दी है.मौसम विभाग ने अगले तीन दिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में जबरदस्त शीत लहर चल रही है. शनिवार को दिल्ली में जनवरी की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जब तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सर्दी में अब तक का सबसे कम तापमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को हुई असामान्य बारिश के बाद तापमान में यह अचानक गिरावट आई, जिससे राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान पहले ही गिर चुका था.आईएमडी ने बताया, रात भर में पारा गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो शुक्रवार के न्यूनतम तापमान से थोड़ा कम है. विभाग ने आगे कहा कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में ठंड का मौसम बना रहेगा और सुबह से लेकर देर रात तक मध्यम से घना कोहरा छा सकता है.

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सुबह और देर रात के दौरान घने कोहरे के बने रहने का पूर्वानुमान लगाया है. जबकि कम धूप के कारण दिन का तापमान कम रहने की संभावना है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था. इससे संकेत मिलता है कि दिन की गर्मी से ठंडी रातों से कुछ ही राहत मिली.

आईएमडी ने कहा है कि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस था, जो मौसमी औसत से 2.3 डिग्री कम था और यह इस सर्दी की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही.आने वाले दिनों में उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. राजधानी में इससे पहले इसी तरह का कम तापमान 4 और 5 दिसंबर, 2023 को देखा गया था, जब पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और 1 दिसंबर को, जब यह 5.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.