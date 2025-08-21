मुंबई को बचाने आया Spider-Man! सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर किया ऐसा काम, लोग बोले- अब तुम ही रखवाले हो

Mumbai Spider Man Video: पिछले कुछ दिनों में मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई है, जिससे शहर में अफरा-तफरी मच गई है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और निवासियों को जलभराव वाली सड़कों से जूझना पड़ रहा है. जलमग्न सड़कों के दृश्यों ने शहर के चरमराते बुनियादी ढांचे पर आक्रोश पैदा किया है. वहीं इस बीच स्पाइडर-मैन (Spider Man) की कॉस्ट्यूम पहने एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शहर और उसके निवासियों को अपने अंदाज में बचाने की कोशिश कर रहा है.

इस क्लिप में "मुंबई के स्पाइडर-मैन" के रूप में मशहूर इस शख्स को स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम में जलभराव वाली सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है. टॉयलेट वाइपर लिए, वह बाढ़ को साफ करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "अभी बहुत पानी खाली करना है."

वायरल वीडियो यहां देखें:

इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. एक यूज़र ने लिखा, "मिशन इम्पॉसिबल," एक अन्य यूज़र ने लिखा, "स्पाइडी. पूरी मुंबई इस समय आप पर निर्भर है, कृपया हमें बचा लीजिए." वहीं तीसरे यूज़र ने लिखा, "स्पाइडरमैन बारिश में तड़प रहा है."

बता दें कि भारी बारिश का असर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले, प्रतीक्षा पर भी पड़ा. एक वीडियो में उनके घर के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है.

रेड अलर्ट जारी

लगातार पांचवें दिन भारी बारिश के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जो गरज के साथ तेज़ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं का संकेत देता है. महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 15 से 19 अगस्त के बीच बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की जान चली गई है.

