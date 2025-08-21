विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई को बचाने आया Spider-Man! सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर किया ऐसा काम, लोग बोले- अब तुम ही रखवाले हो

स्पाइडर-मैन की कॉस्ट्यूम पहने एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शहर और उसके निवासियों को अपने अंदाज में बचाने की कोशिश कर रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
मुंबई को बचाने आया Spider-Man! सड़क पर भरे पानी में खड़े होकर किया ऐसा काम, लोग बोले- अब तुम ही रखवाले हो
वायरल हुआ स्पाइडरमैन का वीडियो, वाइपर से साफ कर रहा बारिश का पानी

Mumbai Spider Man Video: पिछले कुछ दिनों में मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई है, जिससे शहर में अफरा-तफरी मच गई है, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और निवासियों को जलभराव वाली सड़कों से जूझना पड़ रहा है. जलमग्न सड़कों के दृश्यों ने शहर के चरमराते बुनियादी ढांचे पर आक्रोश पैदा किया है. वहीं इस बीच स्पाइडर-मैन (Spider Man) की कॉस्ट्यूम पहने एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शहर और उसके निवासियों को अपने अंदाज में बचाने की कोशिश कर रहा है.

नीचे खड़ी कार पर छत से धड़ाम से गिरा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखने वालों की फटी रह गई आंखें

इस क्लिप में "मुंबई के स्पाइडर-मैन" के रूप में मशहूर इस शख्स को स्पाइडरमैन वाली कॉस्ट्यूम में जलभराव वाली सड़कों पर चलते हुए देखा जा सकता है. टॉयलेट वाइपर लिए, वह बाढ़ को साफ करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "अभी बहुत पानी खाली करना है."

वायरल वीडियो यहां देखें:

इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया. एक यूज़र ने लिखा, "मिशन इम्पॉसिबल," एक अन्य यूज़र ने लिखा, "स्पाइडी. पूरी मुंबई इस समय आप पर निर्भर है, कृपया हमें बचा लीजिए." वहीं तीसरे यूज़र ने लिखा, "स्पाइडरमैन बारिश में तड़प रहा है."

बता दें कि भारी बारिश का असर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले, प्रतीक्षा पर भी पड़ा. एक वीडियो में उनके घर के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है.

झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

रेड अलर्ट जारी

लगातार पांचवें दिन भारी बारिश के बाद, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जो गरज के साथ तेज़ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं का संकेत देता है. महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 15 से 19 अगस्त के बीच बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की जान चली गई है.

यह भी पढ़ें: छोटी बच्ची ने भरी महफिल में प्यारी सी आवाज़ में गाई गुलाम अली की दर्द भरी गज़ल, हैरान रह गए लोग, खूब हुई तारीफ

महिला ने पैराशूट से बनाई अपनी Wedding Dress, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में बचाई थी पति की जान, दिलचस्प है कहानी

UK के इस रेस्टोरेंट में मिलती है पानी की ढेरों वैरायटी, अलग से है Water Menu, कीमत चौंका देगी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Spider Man, Spider Man In Mumbai Rain, Mumbai Rains
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com