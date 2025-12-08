विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दियों में पेट फूलने और गैस की समस्या को दूर करने के लिए क्या खाएं?

Bloating And Gas: अगर आप भी ठंड के मौसम में पेट फूलने और पेट गैस की समस्या से परेशान हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर इससे राहत पा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में पेट फूलने और गैस की समस्या को दूर करने के लिए क्या खाएं?
Bloating And Gas: पेट गैस को दूर करने के लिए क्या खाएं.

ठंड का मौसम साल का वह समय होता है, जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना और मनपसंद चीज़ें हम सभी खाना पसंद करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना जितना हमें पसंद है, उतना ही यह वह समय भी होता है जब हमें पेट फूलने, गैस और बेचैनी, की समस्याएं काफी परेशान करती हैं. अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें डाइट में शामिल कर पेट को हेल्दी रखा जा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उनके नाम.

पेट को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं- (4 Foods prevent bloating and gas in winter) 

1. पपीता-

पपीता को पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद पपेन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद कर सकता है, जिससे पेट गैस की समस्या नहीं होती. फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं. इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- वजन को कम करने के लिए एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए? जानें Almond खाने का तरीका और फायदे 

Latest and Breaking News on NDTV

2. अदरक की चाय-

सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी अदरक की चाय का सेवन करना खूब पसंद करते हैं. अदरक को कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. इस चाय को पीने से पेट फूलना, गैस और पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है. ऐसा ज़िंगिबेन नामक एक सरल एंजाइम के कारण होता है, जो मूल रूप से एक शक्तिशाली सिस्टीन प्रोटीज़ है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में तोड़ता है. 

3. हल्दी-

किचन में मौजूद हल्दी को कई तरह की रेसिपीज में स्वाद और कलर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. हल्दी प्राकृतिक रूप से करक्यूमिन से भरपूर होती है. करक्यूमिन एक एक्टिव कंपाउंड है जो चाय के रूप में सेवन करने पर पेट फूलने और गैस से राहत दिला सकता है. करक्यूमिन में सूजन-रोधी गुण होते हैं, जो आंतों की जलन को कम करने और खराब पाचन से होने वाली गैस को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. चिया सीड्स-

चिया सीड्स को पेट और वजन घटाने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है. चिया सीड्स पानी के साथ मिलकर एक जेल बनाते हैं, जो मल को नरम बनाने, गैस कम करने और पेट के बैक्टीरिया को संतुलित करके सूजन कम कर सकते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. सलाद में डालकर खा सकते हैं, इसका पानी खाली पेट पी सकते हैं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Papaya Chia Seeds Ginger Tea And Turmeric To Prevent Bloating And Gas In Winter, Pet Ki Gas Ko Kaise Dur Kare, These 4 Foods To Help Bloating And Gas, Foods That Prevent Bloating And Gas, Gas And Discomfort Are Some Of The Most Common Things, Foods That Can Help In Relieving Bloating And Gas
Get App for Better Experience
Install Now