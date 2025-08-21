UK के इस रेस्टोरेंट में मिलती है पानी की ढेरों वैरायटी, अलग से है Water Menu, कीमत चौंका देगी

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के एक फ्रेंच स्टाइल रेस्टोरेंट (French-style restaurant), ला पोपोटे (La Popote) ने शराब न पीने वालों ग्राहकों के लिए एक अनोखा फैसला लिया है. उन्होंने वाटर सोमेलियर डोरन बाइंडर (Water sommelier Doran Binder) का तैयार किया गया एक शानदार वाटर मेनू (Water menu) पेश किया है. इस मेनू में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल सहित पूरे यूरोप के बोतलबंद पानी के ऑप्शन शामिल हैं, जिनकी कीमत $6.80 से $26 प्रति बोतल तक है. ग्राहकों के पास तीन अलग-अलग बोतल स्टिल वाटर और चार स्पार्कलिंग वाटर का विकल्प होगा. वे मुफ्त नल का पानी भी चुन सकते हैं.

स्टिल और स्पार्कलिंग वाटर में अलग-अलग मिनरल लेवल होंगे, जैसे इटली का लॉरेटाना स्पार्कलिंग मिनरल वाटर (Lauretana sparkling mineral water) और फ्रांस का विची सेलास्टिन्स (Vichy Celastins). बाइंडर ने सीएनएन को बताया, "पानी में खनिजों की मात्रा ही स्वाद और सुगंध को प्रभावित करती है." उन्होंने बताया कि इस माप को टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या टीडीएस कहा जाता है.

"डिस्टिल्ड वाटर में शून्य टीडीएस होता है. यह खिड़कियों की सफाई के लिए, बिजली के उपकरणों के लिए, आपकी कार की बैटरी के लिए बेहतरीन है - लेकिन इंसानों के लिए तो यह बेकार है."

रेस्टोरेंट इटली के लॉरेटाना स्पार्कलिंग मिनरल वाटर (14 TDS) से लेकर फ्रांस के विची सेलास्टिन्स (3,300 TDS) तक कई तरह के उत्पाद पेश करेगा.

बाइंडर ने तीन साल पहले रेस्टोरेंट के मालिक जोसेफ रॉलिन्स और गेल रेडिगॉन को वाटर मेनू का आइडिया सुझाया था. रॉलिन्स ने सीएनएन को बताया कि जब उन्होंने पहली बार इस आइडिया के बारे में सुना तो उन्हें हंसी आ गई. उन्होंने कहा, "शुरू में मुझे लगा कि यह एक बेतुका आइडिया है."

जब बाइंडर ने मालिकों को अपने "वाटर बार" में इंवाइट किया, तो मालिकों ने अलग-अलग तरह के वाटर बार आज़माए और उन्हें कुछ खास खाने के साथ परोसा - जैसे मंचेगो चीज़, कॉम्टे चीज़, चॉकलेट, पर्मा हैम, ऑलिव. रॉलिन्स ने कहा, "यह अद्भुत था. शराब की तरह, इसका स्वाद ही बदल गया."

वाटर मेनू रेस्टोरेंट में उन लोगों के लिए बढ़ते चलन का हिस्सा है जो शराब नहीं पीते और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जो अनोखे वाटर अनुभव चाहते हैं.

