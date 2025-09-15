विज्ञापन
Mumbai Rain: मुंबई में बारिश, IMD का ऑरेंज अलर्ट, दिल्‍ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? पूरा अपडेट यहां

राजधानी दिल्‍ली में जहां सोमवार को धूप-छांव का खेल जारी रहने का अनुमान है, वहीं मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

  • मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में सोमवार सुबह से बारिश और तेज हवाओं के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
  • मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले कुछ घंटों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है.
  • दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, उमस भरी गर्मी बनी रहेगी.
देश में मॉनसून अपने अवसान पर है. उत्तर भारत के कई राज्‍यों में बारिश ने पिछले दिनों बड़ी तबाही मचाई और अब इन राज्‍यों में बारिश का दौर थमने लगा है. हालांकि आईएमडी के अलर्ट के अनुसार, देशभर के अलग-अलग राज्‍यों का हाल एक जैसा नहीं है. राजधानी दिल्‍ली में जहां सोमवार को धूप-छांव का खेल जारी रहने का अनुमान है, वहीं मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई में हो रही बारिश, ऑरेंज अलर्ट

मुंबई और आसपास के जिलों ठाणे और रायगढ़ में सोमवार सुबह से बारिश हो रही है. इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में काफी जलभराव हो गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक, इन जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई है. इस तूफान और बारिश जैसी स्थिति में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

मुंबई में मोनोरेल सेवा फिर डिस्‍टर्ब

इस बीच तकनीकी खराबी के चलते मोनोरेल सेवा भी बाधित हो गई है. कुछ हफ्ते पहले तकनीकी खराबी और बारिश के चलते एलिवेटेड ट्रैक पर मोनोरेल फंस गई थी. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के वार्ड 175 के पार्षद राजेश आनंद भोजने ने कहा, 'वडाला जाने वाली ट्रेन प्रभावित हुई. यात्रियों को चेंबूर से आने वाली ट्रेन में ट्रांसफर किया गया. बाद में तकनीकी टीम ने आकर काम शुरू किया. मोनोरेल के अधिकारी कह रहे हैं कि ये आपूर्ति की दिक्‍कत थी. उन्‍होंने सरकार से बार-बार होने वाली इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है.  

भारी बारिश के कारण पुणे में कई स्कूल बंद

पुणे में भारी बारिश के चलते स्थानीय स्कूल ने बच्चों की छुट्टी करने का फैसला किया. भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण छुट्टी करनी पड़ी.  

दिल्ली-NCR में आज मौसम का हाल

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को दिल्ली और आसपास, आसमान में बादल की लुकाछिपी जारी रहेगी. दिनभर धूप-छांव का माहौल बना रहेगा. बादल छाए रहने के बावजूद बारिश के आसार नहीं हैं. इस बीच उमस भरी गर्मी हो सकती है. हालांकि आईएमडी का अनुमान है कि 16 से 20 सितंबर तक हल्की बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने दिल्ली में सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.

इससे पहले रविवार को दिल्‍ली का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2.1 डिग्री अधिक है. आईएमडी के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम है, जबकि शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 58 प्रतिशत दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें: कब है मॉनसून की विदाई, झमाझम बारिश के बाद अब 3 महीने भयंकर सर्दी, जानें मौसम का नया कैलेंडर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 110 के साथ 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.

