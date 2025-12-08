Bigg Boss 19 Finale: ट्रॉफी जीते गौरव खन्ना, लेकिन कमाई में बाकी फाइनलिस्ट भी पीछे नहीं, जानिए कौन कितना पैसा लेकर लौटा

बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं था, बल्कि ये था पैसे, पॉपुलैरिटी और पावर का गेम. हर कंटेस्टेंट ने अपने अंदाज, गेमप्ले और पर्सनालिटी से ऑडियंस का दिल जीता, तो वहीं शो की लंबी जर्नी ने उनकी कमाई को भी आसमान तक पहुंचा दिया. विनर बने गौरव खन्ना, लेकिन इस सीजन का सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि बाकी फाइनलिस्ट भी शो से खाली हाथ नहीं लौटे. हर किसी ने अपने हफ्तों को पैसे में तब्दील किया और बिग बॉस का ये सीजन कमाई के मामले में भी सुपरहिट साबित हुआ.

गौरव खन्ना बने करोड़ों के किंग

गौरव खन्ना इस सीजन की सबसे बड़ी मनी-मशीन बनकर उभरे. बताया जाता है कि उन्हें हर हफ्ते करीब 17.5 लाख रुपए फीस मिल रही थी. 15 हफ्तों के हिसाब से ये रकम लगभग 2.63 करोड़ रुपए बैठती है. इसके बाद विनर प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपए और करीब 14 लाख रुपए की कार भी उन्हें मिली. कुल मिलाकर गौरव ने 3.13 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर घर वापसी की. ये कमाई उन्हें शो का ‘ट्रू बिग विनर' बनाती है.

फरहाना भट्ट बनीं रनरअप लेकिन कमाई जबरदस्त

फरहाना भट्ट ने फिनाले में ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन कमाई के मामले में शो उनके लिए शानदार सौदा साबित हुआ. बताया जाता है कि उन्हें हर हफ्ते 2 से 4 लाख रुपए तक का पेमेंट दिया जा रहा था. 15 हफ्तों के बाद फरहाना की कुल कमाई 30 लाख से 60 लाख रुपए के बीच रही. उनकी पॉपुलैरिटी अब नई ऊंचाइयों पर है, जो आगे उनके करियर के लिए बड़ा फायदा बनेगी.

प्रणीत मोरे की ह्यूमर से हुई कमाई

आरजे और रोस्ट कॉमेडियन प्रणीत मोरे इस सीजन के सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहे. बताया जाता है कि हर हफ्ते उन्हें 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस मिल रही थी. 15 हफ्तों की जर्नी के बाद उनकी कुल कमाई 15 लाख से 30 लाख रुपए के बीच पहुंची. उनके एंटरटेनिंग गेमप्ले को ऑडियंस ने खूब सराहा.

तान्या मित्तल बनीं प्रॉफिट क्वीन

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर तान्या मित्तल का हर हफ्ता फायदेमंद रहा. कहा जाता है कि उन्हें शो में रहने के लिए करीब 3 लाख रुपए हर हफ्ते मिल रहे थे. 15 हफ्ते पूरे करने पर तान्या की कुल कमाई लगभग 90 लाख रुपए तक पहुंच गई. शो के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ चुकी है.

अमाल मलिक हाई-फीस कंटेस्टेंट

अमाल मलिक इस सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा फीस पाने वाले कंटेस्टेंट रहे. कहा जाता है कि उन्हें हर हफ्ते करीब 8.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे. 15 हफ्तों की मौजूदगी ने उनकी कुल कमाई लगभग 1.28 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी. शो में उनका सादगी भरा लेकिन दमदार सफर लोगों को खूब पसंद आया.

आखिर किसने मारी सबसे बड़ी बाजी?

अगर पूरे सीजन की कमाई का ग्राफ देखें तो गौरव खन्ना सबसे ऊपर हैं. वहीं अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट ने भी शो से शानदार पैसे कमाए. 'बिग बॉस 19' ने इन सभी फाइनलिस्ट्स को पैसा, पहचान और नए मौकों की ऐसी ट्रिप दी है, जो उनके करियर का नया चैप्टर साबित हो सकती है.