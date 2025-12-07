Bigg Boss 19 Finale LIVE: बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का दिन आ चुका है. जहां सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो को उसने 19वें सीजन का विनर मिलेगा. जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 9 बजे से फिनाले शुरू होने वाला है. फाइनलिस्ट की बात करें तो गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल टॉप 5 की लिस्ट में हैं. सोशल मीडिया पर फैंस अपने चहीते कंटेस्टेंट के जीतने की कामना कर रहा है. जबकि शो का हिस्सा रहे बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट अपना अपना फेवरेट चुनते हुए नजर आ रहे हैं. तो आइए आपको बताते हैं बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से जुड़ी हर अपडेट

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले अपडेट्स | Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE