43 minutes ago
नई दिल्ली:

Bigg Boss 19 Finale LIVE:  बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का दिन आ चुका है. जहां सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो को उसने 19वें सीजन का विनर मिलेगा. जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 9 बजे से फिनाले शुरू होने वाला है. फाइनलिस्ट की बात करें तो गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल टॉप 5 की लिस्ट में हैं. सोशल मीडिया पर फैंस अपने चहीते कंटेस्टेंट के जीतने की कामना कर रहा है. जबकि शो का हिस्सा रहे बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट अपना अपना फेवरेट चुनते हुए नजर आ रहे हैं. तो आइए आपको बताते हैं बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से जुड़ी हर अपडेट

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले अपडेट्स | Bigg Boss 19 Grand Finale LIVE

Dec 07, 2025 06:46 (IST)
Bigg Boss Finale LIVE: बिग बॉस 19 के फाइनलिस्टों ने एक्स कंटेस्टेंट के साथ किया परफॉर्म

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंस की झलक सामने आ गई है, जिसमें फरहाना भट्ट को कुनिका सदानंद और नेहल चुड़ासामा के साथ और अमाल मलिक-शहबाज बदेशा के साथ और गौरव खन्ना को मृदुल तिवारी के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है. 

Dec 06, 2025 20:20 (IST)
Bigg Boss Finale LIVE: बिग बॉस 19 के ग्रैंड में पहुंचेंगे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में बतौर गेस्ट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचते हुए नजर आएंगे. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करते हुए दिखेंगे.

Bigg Boss Season 19, Bigg Boss Finale, Bigg Boss 19 Finale
