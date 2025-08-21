विज्ञापन
विशेष लिंक

नीचे खड़ी कार पर छत से धड़ाम से गिरा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखने वालों की फटी रह गई आंखें

छत से कार पर गिरा यह शख्स जिंदा बचा या नहीं, वीडियो में देखें, क्योंकि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है,अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
नीचे खड़ी कार पर छत से धड़ाम से गिरा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखने वालों की फटी रह गई आंखें
नीचे खड़ी कार पर छत से धड़ाम से गिरा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा

'जाको राखे साईंया मार सके ना कोय' यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी. यह कहावत उस वक्त लागू होती है, जब कोई मौत के मुंह से वापस आ जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के एक नहीं बल्कि कई अर्थ निकाले जा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स नजर आता है, जो ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन सही सलामत बच निकलता है. ऊंचाई से गिरने पर अकसर लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इस शख्स ने तो मौत को ही चकमा दे दिया. वीडियो का नजारा कुछ ऐसा है कि एक पल को आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ और दूसरे पल में आपको हंसी भी आएगी.

UK के इस रेस्टोरेंट में मिलती है पानी की ढेरों वैरायटी, अलग से है Water Menu, कीमत चौंका देगी

छत से नीचे खड़ी कार पर गिरा शख्स (A man fell from the roof onto a car)

वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़क पर एक कार खड़ी है और उसके आगे वाली ग्लास विंडो पर एक शख्स ऊपर से आकर धड़ाम से गिरता है. कार का शीशा सिर्फ वहीं से टूटता है, जहां पर शख्स गिरता है, हालांकि कार का ग्लास गैस वाला होता है, इसलिए वह पूरा चटक तो गया, नहीं लेकिन झड़ा नहीं. खैर, वीडियो में आगे का नजारा और भी मजेदार है. यह शख्स कार के टूटे शीशे में ऐसे फंस जाता है, जैसे कि कार की रूफ खोलकर लॉन्ग ड्राइव का नजारा देख रहा हो. इसके बाद यह शख्स कार से निकलता है, दाएं-बाएं देखता और रफू चक्कर हो जाता है. आस-पास चल रहे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो, उन्हें इस पूरे वाकया के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही कोई इस शख्स के पास फटका.

देखें Video:

हादसे पर लोग हुए शॉक्ड   (A man fell from the roof viral video)

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'जब पत्नी पति के लिए सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है'. इस मजेदार वीडियो पर लोग भी फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'मुझे तो यह चोर लग रहा है'. दूसरा लिखता है, 'जब महिला का पति घर पर आए तो, उसका भागता हुआ बॉयफ्रेंड'. तीसरा लिखता है, 'इसे कहते हैं आसमान से गिरा...'. चौथे ने लिखा है, 'कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास'. इस वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इसे 7 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.

यह भी पढ़ें: महिला ने पैराशूट से बनाई अपनी Wedding Dress, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में बचाई थी पति की जान, दिलचस्प है कहानी

झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

पति ने पूरी की पत्नी की ख्वाहिश, बेडरूम की छत पर बनवा दिया स्विमिंग पूल, नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखे


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Man Falling Video, Man Fell On The Windshield, Man Fell From The Roof
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com