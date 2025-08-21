नीचे खड़ी कार पर छत से धड़ाम से गिरा शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा, देखने वालों की फटी रह गई आंखें

'जाको राखे साईंया मार सके ना कोय' यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी. यह कहावत उस वक्त लागू होती है, जब कोई मौत के मुंह से वापस आ जाता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के एक नहीं बल्कि कई अर्थ निकाले जा रहे हैं. वीडियो में एक शख्स नजर आता है, जो ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन सही सलामत बच निकलता है. ऊंचाई से गिरने पर अकसर लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इस शख्स ने तो मौत को ही चकमा दे दिया. वीडियो का नजारा कुछ ऐसा है कि एक पल को आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ और दूसरे पल में आपको हंसी भी आएगी.

छत से नीचे खड़ी कार पर गिरा शख्स (A man fell from the roof onto a car)



वीडियो में देखा जा रहा है कि सड़क पर एक कार खड़ी है और उसके आगे वाली ग्लास विंडो पर एक शख्स ऊपर से आकर धड़ाम से गिरता है. कार का शीशा सिर्फ वहीं से टूटता है, जहां पर शख्स गिरता है, हालांकि कार का ग्लास गैस वाला होता है, इसलिए वह पूरा चटक तो गया, नहीं लेकिन झड़ा नहीं. खैर, वीडियो में आगे का नजारा और भी मजेदार है. यह शख्स कार के टूटे शीशे में ऐसे फंस जाता है, जैसे कि कार की रूफ खोलकर लॉन्ग ड्राइव का नजारा देख रहा हो. इसके बाद यह शख्स कार से निकलता है, दाएं-बाएं देखता और रफू चक्कर हो जाता है. आस-पास चल रहे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो, उन्हें इस पूरे वाकया के बारे में कुछ पता ही नहीं चला और ना ही कोई इस शख्स के पास फटका.

देखें Video:

This is possible only when your wife has observed the fast of Karva Chauth with a pure heart. pic.twitter.com/W6Rseo4UGx — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 19, 2025

हादसे पर लोग हुए शॉक्ड (A man fell from the roof viral video)

इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'जब पत्नी पति के लिए सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखती है'. इस मजेदार वीडियो पर लोग भी फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, 'मुझे तो यह चोर लग रहा है'. दूसरा लिखता है, 'जब महिला का पति घर पर आए तो, उसका भागता हुआ बॉयफ्रेंड'. तीसरा लिखता है, 'इसे कहते हैं आसमान से गिरा...'. चौथे ने लिखा है, 'कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास'. इस वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और इसे 7 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है.

