कैसे ढह गया नक्सलियों का आखिरी किला? जानिए MMC कमांडर रामधेर मज्जी कैसे टूट गया

मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कभी खौफ का दूसरा नाम रहा रामधेर मज्जी अब पुलिस हिरासत में है. वह नेता, जो करोड़ रुपये के इनाम के साथ MMC ज़ोन की पूरी सशस्त्र संरचना का आख़िरी स्तंभ माना जाता था. दक्षिणी MMC ज़ोन के 14 सदस्यीय गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित दस्ते का मुखिया, कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड और राजनांदगांव-खैरागढ़-बालाघाट के बीच फैले संवेदनशील कॉरिडोर का नियंत्रक अब हथियार डाल चुका है. सुरक्षा एजेंसियां इसे बीते दो दशकों के सबसे बड़े घटनाक्रम के रूप में देख रही हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, “रामधेर के सरेंडर के साथ MMC ज़ोन उत्तर और दक्षिण दोनों का अध्याय खत्म हो गया. मध्य प्रदेश अब लगभग नक्सल–मुक्त है.”

जानिए कैसे टूटा खौफ