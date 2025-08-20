विज्ञापन
झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video

हाल ही में एक वीडियो सामने आया था. जिसमें एक मां बत्तख झील में अपने बच्चों संग छुपन छुपाई खेल रही थी, लेकिन झील से अब जो वीडियो आया है वो आपका मन प्रसन्न कर देगा.

झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video
झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, मज़ेदार Video वायरल

कुदरत में देखने लायक बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इंसान इसे अपने फायदे के लिए खत्म करता जा रहा है. पेड़-पौधे, जीव-जतुं और कुदरत की दुनिया में दिन ब दिन क्षति देखने को मिलती है. इसी बीच आए दिन जीव-जंतुओं के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद दिल खुश हो जाता है. हाल ही में एक वीडियो सामने आया था. जिसमें एक मां बत्तख झील में अपने बच्चों संग छुपन छुपाई खेल रही थी, लेकिन झील से अब जो वीडियो आया है वो आपका मन प्रसन्न कर देगा. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को खूब लाइक कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कछुओं की मीटिंग का वीडियो (Turtles Meeting Viral Video)

इस वीडियो में आप देखेंगे कि कछुओं का एक झुंड घेरा लगाकर खड़ा है और उनके बीच दो कछुओं को मीटिंग करते देखा जा रहा है. देखने में यह वीडियो बेहद प्यारा है, क्योंकि यह जीव इंसानों की तरह गोलमेज सम्मेलन कर रहा है. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचा है और इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. इस वीडियो को @natureisamazing ने अपने एक्स हैंडल पर बीती 18 अगस्त को शेयर किया था, जिस पर अब तक 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इसे दो लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 25 हजार लोगों ने कमेंट किए हैं. और तो और वीडियो को 22 हजार से ज्यादा लोगों सेव कर शेयर किया है.

देखें Video:

लोगों ने बताई वीडियो की सच्चाई (Turtles Viral Video)
कछुओं के इस गोलमेज सम्मेलन पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स पोस्ट किये हैं. इस पर एक ने लिखा है, कोई मुझे वैज्ञानिक तौर पर बता सकता है कि यहां आखिर क्या हो रहा है? एक ने लिखा है, 'ग्रॉक पर केस होना चाहिए यह किसी की निजता का हनन है'. एक ने लिखा है, 'लगता है कुछ ज्यादा ही अहम मीटिंग चल रही है'. इस वीडियो पर कईयों ने बताया है कि यह कछुओं का ग्रुप मेटिग प्रोसेस है, यानी वह संबंध बना रहे हैं. हालांकि, लोगों ने इस वीडियो को फन के तरीके से लिया है और इसे लगातार शेयर कर रहे हैं.

