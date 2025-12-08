Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना ने जीता बिग बॉस 19 का खिताब, ट्रॉफी के साथ हासिल की कार और 50 लाख कैश

‘बिग बॉस 19' का खिताब गौरव खन्ना ने जीत लिया! लंबे और तूफानी सफर के बाद गौरव ने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये नकद और एक शानदार कार अपने नाम की. घर में महीनों तक हंगामा, झगड़े और चीखना-चिल्लाना चलता रहा, लेकिन गौरव ने हमेशा शांति और गरिमा का रास्ता चुना. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी. शुरू से आखिर तक गौरव ने कभी किसी से ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं की, न ही नाटक किया. वे चुपचाप देखते, समझते और सही समय पर सही बात कहते थे.‘टिकट टू फिनाले' टास्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण था.

फिनाले में कैसे पहुंचे गौरव खन्ना

भारी पानी के कटोरे कंधों पर रखकर लकड़ी का तख्ती संभालनी थी. जहां बाकी लोग घबरा कर हार मान गए, वहीं गौरव ने धैर्य नहीं खोया और आखिर तक डटे रहे. इस जीत ने उन्हें सीधे फिनाले की दौड़ में मजबूत कर दिया. एक और यादगार पल तब आया जब सलमान खान ने पूरे वीकेंड का वार पर गौरव को “टीवी का सुपरस्टार” कहा. कुछ कंटेस्टेंट्स ने उनकी टीवी करियर पर तंज कसे थे, लेकिन सलमान ने सबके सामने गौरव के 20 साल के संघर्ष और शालीनता की तारीफ की. उस पल दर्शकों का दिल पूरी तरह गौरव के साथ हो गया.

गौरव खन्ना ने निभाई दोस्ती

घर में लोग उन्हें कमजोर समझते थे, पर सच यह था कि गौरव बहुत सोच-समझ कर खेल रहे थे. प्रणीत मोरे और मृदुल तिवारी जैसे दोस्तों के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल सीधा था. वे कैमरे के लिए नहीं, दिल से साथ निभाते थे. यहां तक कि बच्चे न करने के निजी फैसले पर भी उन्होंने खुलकर और भावुक होकर बात की, जिससे लाखों लोग उनसे जुड़े. सलमान खान ने उन्हें “ग्रीन फ्लैग एम्बेसडर” तक कह डाला. आखिरकार शांति, सम्मान और सच्चाई की जीत हुई. गौरव खन्ना ने साबित कर दिया कि चीखने-चिल्लाने की नहीं, सुकून और आत्मसम्मान की जरूरत है. यही वजह है कि ‘बिग बॉस 19' का विनर कोई और नहीं, गौरव खन्ना बना!