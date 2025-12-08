विज्ञापन
आग की लपटें और धुआं ही धुआं... गोवा नाइट क्लब का नया वीडियो दिल दहला देगा

गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित नाइटक्लब अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

आग की लपटें और धुआं ही धुआं... गोवा नाइट क्लब का नया वीडियो दिल दहला देगा
  • नॉर्थगोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई
  • आग इतनी तेजी से फैली कि नाइटक्लब में मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते हुए दिखाई दिए
  • गोवा सरकार ने नाइटक्लब को संचालन की अनुमति देने में भूमिका निभाने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज
गोवा:

नॉर्थ गोवा के एक नाइटक्लब में रविवार को लगी भीषण आग ने जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया. नाइटक्लब में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान गई, जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं. घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आग की भयावहता साफ दिखाई दे रही है. नाइटक्लब में आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है. कुछ लोग भी जान बचाने को भागते दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें : गोवा के नाइटक्लब में कैसे लगी आग, कौन-कौन गिरफ्तार और किस पर गिरी गाज, जानें सब कुछ

अधिकारियों पर गिरी गाज 

गोवा सरकार की तत्कालीन पंचायत निदेशक समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नाइट क्लब में आग लगने की घटना के सिलसिले में रविवार को निलंबित कर दिया गया. अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन पंचायत निदेशक को क्लब को 2023 में परिचालन शुरू करने की अनुमति देने में उनकी भूमिका के लिए निलंबित किया गया. नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें पांच पर्यटकों और 20 कर्मचारियों सहित 25 लोगों की जान चली गई.

निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, डॉ. शमिला मोंटेइरो, तत्कालीन सदस्य सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत अरपोरा-नागोआ रघुवीर बागकर शामिल हैं.

ये भी पढ़ें : कल महफिल थी आज मातम... गोवा के नाइट क्लब में हादसे से पहले डांस फ्लोर में थिरक रहे थे लोग

25 मृतकों में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल, 3 दिल्ली के

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में मारे गए सभी 25 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं. आग में मारे गए पांच पर्यटकों में से चार दिल्ली के थे, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। पांचवां पर्यटक कर्नाटक का था. दिल्ली के चार पर्यटकों की पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार के रूप में हुई है. उनकी पहचान रविवार को उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने की.

