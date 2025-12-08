आग की लपटें और धुआं ही धुआं... गोवा नाइट क्लब का नया वीडियो दिल दहला देगा

नॉर्थ गोवा के एक नाइटक्लब में रविवार को लगी भीषण आग ने जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया. नाइटक्लब में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि इस हादसे में कम से कम 25 लोगों की जान गई, जिनमें पर्यटक भी शामिल हैं. घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आग की भयावहता साफ दिखाई दे रही है. नाइटक्लब में आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है. कुछ लोग भी जान बचाने को भागते दिख रहे हैं.

अधिकारियों पर गिरी गाज

गोवा सरकार की तत्कालीन पंचायत निदेशक समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों को नाइट क्लब में आग लगने की घटना के सिलसिले में रविवार को निलंबित कर दिया गया. अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन पंचायत निदेशक को क्लब को 2023 में परिचालन शुरू करने की अनुमति देने में उनकी भूमिका के लिए निलंबित किया गया. नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें पांच पर्यटकों और 20 कर्मचारियों सहित 25 लोगों की जान चली गई.

निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन पंचायत निदेशक सिद्धि तुषार हरलंकर, डॉ. शमिला मोंटेइरो, तत्कालीन सदस्य सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत अरपोरा-नागोआ रघुवीर बागकर शामिल हैं.

25 मृतकों में 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल, 3 दिल्ली के

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में मारे गए सभी 25 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल हैं. आग में मारे गए पांच पर्यटकों में से चार दिल्ली के थे, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे। पांचवां पर्यटक कर्नाटक का था. दिल्ली के चार पर्यटकों की पहचान सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार के रूप में हुई है. उनकी पहचान रविवार को उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने की.