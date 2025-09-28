विज्ञापन
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश ने बिगाड़ी शहरों की सूरत, हर जगह पानी ही पानी

महाराष्ट्र को बारिश ने रोक दिया है. भागमभाग वाला राज्य बाढ़ की चपेट में है. पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे महाराष्ट्र को लगातार बारिश ने और परेशान कर दिया है.

  • मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण भारी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है.
  • मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है.
  • अंधेरी पश्चिम में एक से डेढ़ फीट पानी भरने के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है.
मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश होने से भारी जलभराव हो गया है. आज भी तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. साथ ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है. कल से अब तक कोलाबा में 120.8, जुहू में 88.0, सांताक्रूज़ में 83.8, बांद्रा में 82.5 और महालक्ष्मी में 28.0 एमएम बारिश हो चुकी है. अंधेरी सबवे (अंधेरी पश्चिम) में एक से डेढ़ फीट बारिश के पानी के कारण बंद कर दिया गया है.

वर्धा ज़िले में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बचाया. रस्सी के सहारे पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला है. समुद्रपुर तालुका में भारी बारिश के कारण नदियां और नहरें उफान पर हैं.

हाल ही में आई बाढ़ से थोड़े संभले ज़िले एक बार फिर बाढ़ की चपेट में हैं. नासिक में रात से ही भारी बारिश जारी है. गंगापुर बांध से गोदावरी नदी में 5447 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. गोदावरी नदी में एक बार फिर बाढ़ आ गई है.

प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी की है. संभाजीनगर में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा दिख रहा है. बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है.

यहां सड़कें, हाउसिंग सोसाइटीज सब तालाब बनीं दिख रही हैं. रिहायशी इमारतों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं. यही हाल अहिल्यानगर, शिर्डी, वसई-विरार की भी है. सड़कों पर पानी भर गया है. हर कोई जभराव से परेशान है.

