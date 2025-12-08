मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? मूंगफली की तासीर ठंडी होती है या गर्म

Peanut Benefits In Winter: मूंगफली का सोंधा स्वाद ठंड के मौसम में भला किसे पसंद नहीं है. सर्दियों के मौसम में आने वाली फ्रेश मूंगफली का स्वाद ही अलग होता है. धूप में बैठकर या रात के समय में अक्सर लोग इसे खाना पसंद करते हैं. कुछ लोग तो सफर में मूंगफली को टाइम पास का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं वो इसे खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मूंगफली न सिर्फ स्वाद बल्कि, सेहत में भी कमाल है. क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन ई, कॉपर और एमिनो एसिड जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

मूंगफली की तासीर कैसी होती है- (What is the effect of peanuts)

मूंगफली की तासीर गर्म होती है जिससे ठंड के मौसम में इसे खाने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है.

कैसे करें मूंगफली का सेवन- (How To Consume Peanut)

मूंगफली को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे गुड़ के साथ खा सकते हैं. नमक के साथ खा सकते हैं. या स्वादिष्ट रेसिपी बना सकते हैं. मूंगफली की चटनी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

मूंगफली खाने के फायदे- (Moongphali Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

ठंड के मौसम में कमजोर हड्डियों की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मूंगफली का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद गुण हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हैं.

2. मेमोरी-

मूंगफली में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो ब्रेन को दुरुस्त रखने और मेमोरी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

3. स्किन-

मूंगफली में विटामिन ई और हेल्दी फैट मौजूद होते हैं जो स्किन को नमी और पोषण दे सकते हैं.

4. पाचन-

मूंगफली में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है. फाइबर कब्ज जैसी पेट की समस्याओं को दूर करने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकती है.

5. वजन घटाने-

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण मूंगफली पेट को लंबे समय तक भरा रखने अधिक खाने से बचाने और वजन को कंट्रोल करने में मददगार है.

