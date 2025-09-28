बारिश में बीतेगा दशहरा! पहले से पानी-पानी मुंबई की और बढ़ेगी परेशानी, IMD की चेतावनी ने दोगुना किया टेंशन

Mumbai weather Update: सितंबर का महीना समाप्त होने पर है. लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रहा. उत्तर भारत में कहर बरपाने के बाद अब महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों का जन-जीवन बेहाल कर दिया है. देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई में रविवार को रुक-रुक कर भारी वर्षा होती रही, जिसके चलते लोगों की खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया. अंडरपास भर गए. ऐहतियातन बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शहर में तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को तैनात कर दिया.

IMD के पूर्वानुमान में अगले 5 दिन बारिश की आशंका

दूसरी ओर IMD की ओर जारी पूर्वानुमान में मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी में 28 सितंबर को भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है. जो सच साबित होती नजर आ रही है. मुंबई, पालघर,थाने, रायगढ़ के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई वालों का बारिश में बीतेगा दशहरा

मुंबई के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

इसके अलग दिन यादि 29 सितंबर के लिए इन सभी जगहों पर भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है. 30 सितंबर को भी मुंबई और उसके आस-पास के जिलों में बारिश की आशंका है. 30 सितंबर के लिए आईएडी ने येलो अलर्ट जारी किया है. एक और दो अक्टूबर को भी बारिश की आशंका जताई गई है.



इसका मतलब है कि मुंबई सहित आस-पास के जिलों में दशहरा बारिश में ही बीतेगा. इससे पहले गणपति पूजा में भी मुंबई में भारी बारिश हुई थी.

सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक 50 मिली तक बारिश

BMC द्वारा साझा किये गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उपनगरों में से कुछ में सुबह 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक पांच घंटों में 50 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई. मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं कुछ समय की देरी से चल रही हैं जबकि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांस्पोर्ट (बेस्ट) उपक्रम की बसें बिना किसी मार्ग परिवर्तन के परिचालित हो रही हैं.

निचले इलाकों में जलभराव

बीएमसी ने एक बयान में कहा, ‘‘मुंबई और उपनगरों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव होने की संभावना है. सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं.'' बीएमसी ने कहा कि जलभराव को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर निचले इलाकों में सभी पंप (पानी निकालने के लिए) 24 घंटे चालू रखे गए हैं.

बीएमसी का दावा- अंडरपास से आवाजाही समान्य

बारिश जारी रहने के बावजूद वाहन और रेल यातायात मुख्यत: अप्रभावित रहा और हिंदमाता, गांधी मार्केट, चूनाभट्टी, मलाड, दहिसर और मानखुर्द अंडरपास सहित प्रमुख अंडरपास एवं जंक्शन से सुचारू आवाजाही की सूचना मिली है. बयान में कहा गया है कि बीएमसी का जल निकासी विभाग निचले इलाकों में जमा पानी को बाहर निकालने के लिए लगातार निगरानी रख रहा है.

बीएमसी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में सुबह आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक पांच घंटों के दौरान औसतन 47.47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में क्रमशः 53.61 मिलीमीटर और 37.92 मिलीमीटर बारिश हुई.

शनिवार को ही तेज बारिश और आंधी की जताई गई थी चेतावनी

दूसरी ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को ‘रेड अलर्ट' जारी करते हुए रविवार को मुंबई में ‘‘भारी से बहुत भारी'' बारिश का अनुमान जताया है. बीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, मुंबई एवं उपनगरों में बादल छाए रहेंगे, भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

कोलाबा में 120 तो सांताक्रूज में 83 मिलीमीटर बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, ‘‘अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना'' है. कोलाबा वेधशाला ने रविवार सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए 24 घंटे में 120.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की, जबकि सांताक्रूज वेधशाला ने 83.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की. IMD के अनुसार, इस अवधि के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में जुहू में 88 मिलीमीटर, बांद्रा में 82.5 मिलीमीटर और महालक्ष्मी में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

एक अधिकारी ने बताया कि अपराह्न दो बजकर 55 मिनट पर समुद्र में 3.24 मीटर की ऊंची लहरें उठने और रात आठ बजकर 50 मिनट पर 1.31 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान है.

ठाने के बदलापुर में नदी में तीन लोग बहे, तलाश जारी

मुंबई के पड़ोसी जिलों रायगढ़, ठाणे और पालघर में बारिश जनित हादसे की खबर भी सामने आई है. स्थानीय नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी दामोदर वांगद ने बताया कि शनिवार को ठाणे के बदलापुर इलाके में उल्हास नदी में तैरने गया एक व्यक्ति और दो अन्य लोग नदी में बह गए. उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को घटना की सूचना छह घंटे देरी से मिली और व्यक्ति का पता लगाने के प्रयास अब भी जारी हैं.

अधिकारियों ने बताया कि ठाणे में पिछले 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है और पड़ोसी पालघर जिले में कई जगहों पर जलजमाव हो गया है.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

‘रेड अलर्ट' के मद्देनजर ठाणे और पालघर दोनों जिला प्रशासनों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि शनिवार सुबह से पेड़ गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं. पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि 27 सितंबर की रात से बेहद तेज और व्यापक वर्षा हो रही है.

कदम ने कहा, ‘‘हमारे मुख्य बांध भर गए हैं, मोदकसागर से 62,267 क्यूसेक, तानसा से 22,105 क्यूसेक, सूर्या से 10,629 क्यूसेक और मध्य वैतरणा से 28,428 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. हम निचले इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी के बहाव पर कड़ी नजर रख रहे हैं.''

