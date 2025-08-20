छोटी बच्ची ने भरी महफिल में प्यारी सी आवाज़ में गाई गुलाम अली की दर्द भरी गज़ल, हैरान रह गए लोग, खूब हुई तारीफ

Little Girl sings Gulam Ali Ghazal: गजल गाना हर किसी सिंगर के बस की बात नहीं हैं. जहां सिंगिंग के सुरताल अपने ठहराव पर पहुंचते हैं, वहां से गजल की शुरुआत होती है. इसे गाने के लिए संयम और ठहराव दोनों ही बहुत जरूरी है. लेकिन जरा इस फूल सी बच्ची को देखिए, क्या गजल गा रही है. इस बच्ची की सांस भले ही बार-बार अटक रही हो, लेकिन सुर इधर से उधर नहीं हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब लाइक भी कर रहे हैं. अब देखना यह है कि इस बच्ची की गजल का यह वीडियो आपको कितना पसंद आता है. वैसे आपको बता दें, इस वीडियो पर लाइक की भरमार हो रही है.

झील में चल रही थी कछुओं की राउंड टेबल मीटिंग, देखकर शॉक्ड हुए लोग, 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया Video



छोटी बच्ची ने गाई गजल (Little Girl Ghazal Video Viral)

फ्रॉक में बैठी इस बच्ची की उम्र 4 से 5 साल होगी और यह गजल उस्ताद गुलाम अली की गजल 'चुपके-चुपके-रात दिन आंसू बहाना याद है' को अपने अंदाज में गा रही है. बच्ची के सामने माइक और उसकी कुछ आपसी लोग भी बैठे हैं, जो उसकी इसकी इस गजल पर वाह-वाह कर रहे हैं. इस वीडियो की सबसे खास बात तो यह है कि गजल गाते समय इस बच्ची के एक्सप्रेशन बेहद खूबसूरत है और जब यह बीच-बीच में हंसती है तो दिल खुश हो जाता है. बच्ची की इस गजल परफॉर्मेंस पर लोगों के क्या रिएक्शन आए हैं, आइए यह भी जान लेते हैं. वैसे इस वीडियो को अब तक 30 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुकें हैं.

देखें Video:

लोगों ने कहा बहुत खूब (Little Girl Sings Ghazal)

इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट और तालियों के इमोजी से भर चुका है. बच्ची की गजल पर एक यूजर ने लिखा है, 'छोटी उम्र में भी बच्ची के सुरताल नहीं भटक रहे हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ओएमजी, दर्दभरी गजल को हंसते-हंसते गाया, क्या बात है'. तीसरे ने लिखा है, 'इस बच्ची की गजल सुनने के बाद मेरे पास इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं'. एक और लिखा है, 'वाह क्या परफॉर्मेंस हैं, मजा आ गया'. एक अन्य ने लिखा है, 'बेटा आप बहुत आगे जाओगे, ऐसे ही गाते रहो'.

यह भी पढ़ें: मुंबई की बारिश में ओबेरॉय मॉल का एंट्रेंस गेट बना स्विमिंग पूल, तैरते नज़र आए बच्चे, वायरल हो रहा Video

ड्राइविंग का शौक पर नहीं था बजट, तो बन गई ऑटो ड्राइवर... बेंगलुरु की इस लड़की की कहानी ने जीता लोगों का दिल

बीन बजाने पर पिटारे से बाहर आया कोबरा, निकलते ही सांप ने जो किया, यूजर्स बोले- लगता है 4 दिनों से भूखा था



