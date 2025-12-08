विज्ञापन
Vitamin b12 की कमी ये 4 पत्तियां कर देंगी पूरी, शरीर में कूट-कूटकर भर देंगी ताकत, कमजोरी होगी दूर

Benefits of eating moringa leaves : विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए इन पत्तियों को अपने आहार में शामिल करना एक अच्छा तरीका है. हालांकि, किसी भी गंभीर कमी के लिए और अपनी डाइट में बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा डॉक्टर या Dietitian से सलाह जरूर लें.

पालक को सिर्फ आयरन के लिए ही नहीं, बल्कि विटामिन B12 के लिए भी डाइट में शामिल करना चाहिए. 

Vitamin B12 Defeciency : अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है और आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो कुछ खास पत्तियां आपकी इस कमी को पूरा करके शरीर में नई जान डाल सकती हैं. यहां उन पत्तियों के नाम और उनके फायदे दिए गए हैं, जिनमें विटामिन B12 कूट-कूटकर (VITAMINB12 KI KAMI KAISE KARE DOOR) भरा होता है, तो चलिए बिना देर किए जानते हैं... 

विटामिन बी12 की कमी कैसे करें पूरी - How to overcome Vitamin B12 deficiency

1. सहजन की पत्तियां (Moringa Leaves)

सहजन, जिसे मोरिंगा (Moringa Oleifera) भी कहा जाता है, की पत्तियां पोषक तत्वों का पावरहाउस मानी जाती हैं. ये पत्तियां विटामिन A, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होती हैं. 

कमजोरी और पाचन

इनके सेवन से शरीर की कमजोरी दूर होती है, पाचन दुरुस्त होता है, और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण इम्यूनिटी मजबूत होती है.

2. पालक (Spinach)

पालक को सिर्फ आयरन के लिए ही नहीं, बल्कि विटामिन B12 के लिए भी डाइट में शामिल करना चाहिए. यह आयरन (Iron) और फोलेट (Folate) का भी एक अच्छा स्रोत है.

थकान और सुस्ती करे दूर

इसका सेवन थकान और सुस्ती को दूर करके शरीर को ऊर्जा देता है. 

3. सरसों के पत्ते (Mustard Greens)

सर्दियों में खाई जाने वाली सरसों की भाजी बहुत पौष्टिक होती है. ये विटामिन C और विटामिन A से भी भरपूर होते हैं. 

विटामिन बी12 की कमी करे पूरी

इसका रोजाना सेवन शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करने में मदद करता है. 

4. करी पत्ता (Curry Leaves)

दाल और सब्जी में तड़का लगाने वाला करी पत्ता भी विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है. करी पत्ता में प्रोटीन, फैट, कैल्शियम और आयरन के साथ-साथ विटामिन B12 भी पाया जाता है. 

स्किन और हेयर के लिए है फायदेमंद

यह त्वचा (Skin) और बालों (Hair) के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. 
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

