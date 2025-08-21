महिला ने पैराशूट से बनाई अपनी Wedding Dress, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में बचाई थी पति की जान, दिलचस्प है कहानी

राजकुमारी डायना के शाही गाउन से लेकर केट मिडलटन और मेघन मार्कल के वेडिंग गाउन तक. यहां देसी शादियों की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा से लेकर ऐश्वर्या राय तक. इन सभी राजकुमारियों और बॉलीवुड सेलेब्स के वेडिंग ड्रेस की खूब चर्चा रही और उनकी खूबसूरती पर बातें हुई. लेकिन, क्या आप 'पैराशूट वेडिंग ड्रेस' (Parachute Wedding Dress) के बारे में जानते हैं? इस ड्रेस को म्यूजियम में सजा कर रखा गया है, क्योंकि इसके पीछे की कहानी बेहद खास है.

इतिहास प्रेमी Mae Sharifi ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उस दुल्हन के गाउन के बारे में बात की, जो एक ऐसी महिला की खूबसूरत कहानी बयां करता है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान अपने पति की जान बचाने वाले पैराशूट से अपनी शादी की पोशाक यानी वेडिंग आउटफिट (Wedding Outfit) बनाई थी.

पति ने पूरी की पत्नी की ख्वाहिश, बेडरूम की छत पर बनवा दिया स्विमिंग पूल, नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखे

पैराशूट से बनी वेडिंग ड्रेस

वेडिंग ड्रेस की कहानी साझा करते हुए, Mae ने लिखा, "1947 में, एक महिला ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने पति की जान बचाने वाले पैराशूट से अपनी शादी की पोशाक बनाई थी. नायलॉन के इस कपड़े की वजह से ही क्लाउड घर लौट पाए और रूथ से शादी कर पाए. उनके लिए, यह दुनिया के सबसे बेहतरीन रेशम और फीते से भी ज़्यादा कीमती था."

वेडिंग ड्रेस की कहानी

स्मिथसोनियन संग्रहालय (Smithsonian Museum) के अनुसार, 1944 में, मेजर क्लाउड हेन्सिंगर नामक एक अमेरिकी B-29 पायलट अपने चालक दल के साथ एशिया से लौट रहे थे, जब विमान के इंजन में आग लग गई. पैराशूट ने न केवल उन्हें और उनके चालक दल को विमान से कूदने में मदद की, बल्कि बचाव दल के आने तक उन्हें गर्म भी रख.

देखें Video:

क्लाउड ने अपनी जान बचाने वाले पैराशूट को अपने पास रखा और बाद में, युद्ध से पेंसिल्वेनिया लौटने पर, 1947 में अपनी प्रेमिका रूथ को प्रपोज़ किया और उसे गाउन बनाने का कपड़ा दिया. उसने पैराशूट के नायलॉन के कपड़े से अपनी वेडिंग ड्रेस बनाई.

स्मिथसोनियन संग्रहालय के अनुसार, रूथ फिल्म "गॉन विद द विंड" (Gone with the Wind) में दिखाए गए कपड़े जैसी एक पोशाक बनाना चाहती थी. उसने एक स्थानीय दर्जी, हिल्डा बक से चोली और घूंघट बनाने को कहा, जबकि रूथ ने खुद स्कर्ट बनाई. दर्जी ने स्कर्ट में ट्रेन जैसा प्रभाव पैदा करने के लिए मूल पैराशूट के धागों का इस्तेमाल किया. इस जोड़े का विवाह 19 जुलाई, 1947 को हुआ, स्मिथसोनियन को गिफ्ट में दिए जाने से पहले यह पोशाक उनकी बेटी और उनके बेटे की दुल्हन ने भी पहनी थी.

यह भी पढ़ें: क्लास में बच्चों के साथ 'देस रंगीला' पर टीचर ने किया ऐसा जबरदस्त डांस, जमकर हो रही तारीफ, लोगों ने किया सलाम

छोटी बच्ची ने भरी महफिल में प्यारी सी आवाज़ में गाई गुलाम अली की दर्द भरी गज़ल, हैरान रह गए लोग, खूब हुई तारीफ

एयर इंडिया के पायलट ने दिखाई समझदारी, लो विजिबिलिटी में ऐसे कराई लैंडिंग, वायरल Video देख लोग कर रहे तारीफ