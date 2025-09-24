विज्ञापन
विशेष लिंक

लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स ने परिवार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'पूरी दुनिया के लिए बस एक ही शब्द है, 'सीखें'.  जबकि एक और ने कहा, एक मददगार परिवार का मतलब यही होता है'.

Read Time: 3 mins
Share
लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन
लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले

हमारे देश में कई राज्यों में मासिक धर्म को नकारात्मक रूप से देखा जाता है और लोग इस पर बात करने में भी हिचकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के दक्षिण राज्यों में लड़कियों के पहली बार मासिक धर्म आने पर इसका खुलकर जश्न मनाया जाता है. अब एक लड़की ने अपने पहले मासिक धर्म पर घर में हुए सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह वीडियो खुशियां और भावुक पलों से भरा हुआ है. वहीं, लोग इस वीडियो में फैमिली की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ ही उन्हें एक अच्छी फैमिली बता रहे हैं. इस वीडियो पर 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

क्या है वीडियो में ? (Girl menstruation family celebration)

इस वीडियो में, आयुषा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है और उसका परिवार उसके पहले मासिक धर्म के सम्मान में एक रस्म निभा रहा है. जब उसका परिवार अपना प्यार और सम्मान जाहिर करता है, तो आयुषा भावुक होकर रो पड़ती है. इसके बाद सम्मान का शानदार नजारा देखने को मिलता है. परिवार के सभी पुरुष सदस्य, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, उसके पैरों पर पैसे रखते हैं और झुक कर सम्मान करते हैं. वीडियो में कैप्शन में लिखा है , 'POV, आपका परिवार आपके पहले पीरियड का जश्न इस तरह मनाता है'.  यूजर्स इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं चलिए जानते हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने की सराहना (Girl menstruation celebration)

सोशल मीडिया यूजर्स ने परिवार के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'पूरी दुनिया के लिए बस एक ही शब्द है, 'सीखें'.  जबकि एक और ने कहा, एक मददगार परिवार का मतलब यही होता है'. एक और यूजर ने लिखा है, हर लड़की इस तरह से व्यवहार करने की हकदार है. एक और ने अपना अनुभव याद करते हुए कहा, मुझे अपना पहला अनुभव अच्छी तरह याद है, मैं नौवीं कक्षा में थी, मेरे पास फोन नहीं था, और मेरी मां ने मुझे एक कमरे में बंद रहने को कहा था, मेरे पिताजी बाद में आए, मुझे गले लगाया, और मुझे भरोसा दिलाया कि मैं जो चाहूं कर सकती हूं,  उस पल ने मुझे उनकी बेटी होने पर गर्व महसूस कराया, मुझे उनकी बहुत याद आती है, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे'. अब लोग इस वीडियो पर फैमिली की ऐसे ही सराहना कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 ने कराई नौकरी से छुट्टी! GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर' वायरल, लिखा- इतनी सैलरी से EMI भरना...

मेरा भाई जेल जा रहा है...कटघरे में खड़े भाई की शख्स ने बना दी रील, वायरल हुआ Video, लोगों ने दिल खोलकर दी बधाई

हिंदुस्तानी से शादी कर विदेशी महिला की चमकी किस्मत, लाइफ में आए ये 3 बड़े बदलाव, बोली- मैं सोच भी नहीं सकती कि...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Menstruation For Girl, Menstruation, Heartwarming Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com