विज्ञापन
विशेष लिंक

विदेशी महिला इन्फ्लुएंसर को भाई इंडियन ट्रेन, मजेदार सफर का शेयर किया Video, देखकर फॉरनर्स ने जताई ये इच्छा

वैंकूवर की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रेचल रीमर-हर्ले ने भारत में एक 7 घंटे की ट्रेन यात्रा की और भारतीय रेलवे की तारीफ़ करते हुए इसे सस्ती, आरामदायक और सांस्कृतिक अनुभव भरी बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
विदेशी महिला इन्फ्लुएंसर को भाई इंडियन ट्रेन, मजेदार सफर का शेयर किया Video, देखकर फॉरनर्स ने जताई ये इच्छा
विदेशी महिला इन्फ्लुएंसर को भाई इंडियन ट्रेन, मजेदार सफर का शेयर किया Video

जिस तरह अपने देश के लोग विदेश जाकर वहां का कल्चर, रहन सहन, विकास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों का व्यवहार और अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, ठीक वैसे ही विदेशी भी भारत आकर ये सब दिखाते हैं. सोशल मीडिया के ज़माने में इसका चलन ज्यादा बढ़ गया है. अब एक कनाडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भारतीय रेल में अपनी यात्रा का सुखद अनुभव इंटरनेट पर शेयर किया है. रेचल राइमर हर्ले नामक इस विदेशी महिला इन्फ्लुएंसर ने भारतीय रेल में अपने सफर का मजा लिया और ट्रेन के अंदर और बाहर का पूरा नजारा अपने फोन के कैमरे के जरिए दिखाया है.

विदेशी इन्फ्लुएंसर की इंडियन रेल जर्नी (Canadian Influencer Praises Indian Railways)

रेचल राइमर हर्ले ने हाल ही में भारतीय रेल में सफर किया था. उन्होंने एसी कोच बुक किया था. उसका सफर सुबह 5 बजे से शुरू होता है और अगले ही पल वह स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 को ढूंढती नजर आती है. इस भगदड़ में वह कैमरे में बताती है कि कैसे यात्री प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही पड़े हुए हैं, जो कि भारतीय रेलवे स्टेशन पर ऐसा दिखना बेहद आम है. विदेशी महिला ने यह भी देखा कि कैसे चलती ट्रेन से यात्री कूद रहे हैं. यहां उसकी ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकती है, जिसमें स्टेशन पर मौजूद यात्री उसमें चढ़ते हैं और यह विदेशी महिला भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है. वह ट्रेन में मिले कंबल और चादर भी दिखाती है. महिला को अपर सीट मिली है और वह उस पर आराम फरमा रही है.

देखें Video:
 

ट्रेन का सफर देख लोग हो रहे खुश (Canadian Influencer Indian Rail Journey)

ट्रेन में उसने देसी खाने का भी स्वाद चखा, जिसमें समोसा भी शामिल था. उसकी टिकट का प्राइज 12 यूएस डॉलर था और 11 घंटे का सफर. महिला इन्फ्लुएंसर ने इसे लाइफ की बेस्ट जर्नी में से एक बताया है. उसने ट्रेन की स्पीड की भी तारीफ की और बाहर के नजारे का भी लुत्फ उठाया. अब विदेशी महिला के इस वीडियो पर एक लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और लोग इस पर कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'एक बार स्लीपर कोच में सफर करके देखो'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ट्रेन में चढ़ना एक मिशन है'. तीसरे ने लिखा है, 'थर्ड एसी कोच में सफर का मजा ही अलग है, फूड और कंबल दोनों अच्छे होते हैं'. विदेशी महिला व्लॉगर के इस वीडियो पर कुछ विदेशी लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं और वो इस वीडियो को देखने के बाद भारत की ट्रेन में सफर करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: PM मोदी को मेलोनी ने दिया गिफ्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मनाया जश्न, बर्थडे बैश का AI वीडियो देख आ जाएगा मज़ा

नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

पेड़ के नीचे आराम से लेटा था शेरों का झुंड, पास जाकर हाथी ने भरी हुंकार, फिर जो हुआ, आपने पहले नहीं देखा होगा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Canadian Influencer,  Indian Rail, Indian Railways
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com