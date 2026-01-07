विज्ञापन
Indian Railway: रेलवे ने बदला रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस का नाम, अब इस नाम से चलेगी ये गाड़ी

Raipur-Jabalpur Express train Name Changed: जैन धर्म संत 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति और उनके विचारों को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए उनकी पुस्तक के नाम पर रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस का अब आधिकारिक नाम मूकमाटी एक्सप्रेस कर दिया गया.

Indian Railway News: रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन (Raipur-Jabalpur Express train ) का नाम अब ‘मूक माटी एक्सप्रेस' कर दिया गया है.  यह निर्णय राष्ट्रसंत 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति और उनके विचारों को चिरस्थाई बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

इस नामकरण के पीछे राज्यसभा सांसद नवीन जैन के विशेष प्रयास बताए जा रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने एक अक्टूबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर आचार्य  विद्यासागर महाराज की प्रसिद्ध रचना “मूक माटी” के नाम पर रखने की मांग की गई थी. यह मांग देश के विभिन्न राज्यों से जैन समाज व संत-समर्थकों की ओर से लगातार उठाई जा रही थी.

रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस बनी मूक माटी एक्सप्रेस

इन मांगों का संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय की ओर से 7 जनवरी 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक रायपुर–जबलपुर एक्सप्रेस का अब आधिकारिक नाम मूकमाटी एक्सप्रेस कर दिया गया.

जानें- कौन थे आचार्य  विद्यासागर  महाराज

आचार्य विद्यासागर महाराज जैन समाज के महान संत, दार्शनिक, साहित्यकार और आध्यात्मिक चिंतक थे. उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, संयम, त्याग और आत्मशुद्धि का संदेश दिया. उनकी रचना मूक माटी भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है, जिसमें मौन, करुणा और मानव संवेदना का गहन दर्शन प्रस्तुत किया गया है. वे न केवल जैन समाज, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नैतिक प्रेरणा के स्रोत थे.

ट्रेन का नाम मूकमाटी एक्सप्रेस रखा जाना आचार्य विद्यासागर महाराज के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और उन्हें स्थायी सम्मान देने का एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है. हालांकि, अभी इस खबर को CPRO ने कन्फर्म नहीं किया है . सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही रेलवे बोर्ड की ओर से कन्फर्म कर दिया जाएगा. 

