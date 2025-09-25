विज्ञापन
पानी पी रहा था, बैलेंस बिगड़ा और बालकनी से जा गिरा शख्स, नीचे का नज़ारा देख लोगों के उड़े होश, जोधपुर का Video वायरल

जोधपुर में पानी पीते-पीते शख्स अचानक बालकनी से नीचे गिर गया. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गनीमत रही कि उसकी जान बच गई. लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.

राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें एक शख्स बालकनी में खड़ा होकर पानी पी रहा था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वह रेलिंग से नीचे गिर पड़ा. यह नजारा वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो वे हक्का-बक्का रह गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. अब यह वीडियो वायरल हो चुका है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

अचानक संतुलन बिगड़ा

10 सेकंड के वीडियो में शख्स को हाथ में पानी की बोतल लेकर बालकनी के किनारे पर चलते हुए देखा जा सकता है. वह शायद सोच रहा था कि उसके पीछे कोई सहारा है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है. यह घटना बहुत तेजी से होती है. वीडियो में शख्स के गिरने के बाद तेज आवाज सुनाई देती है, फिर उसी मंजिल से दो और लोग बालकनी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं. 

गनीमत रही कि जान बच गई

हादसा जितना खतरनाक दिखा, उतना ही चमत्कारिक भी रहा. जानकारी के अनुसार, नीचे गिरते समय शख्स एक स्कूटी पर जा गिरता है, जो सड़क पर खड़ी होती है. इससे गिरने पर खास चोट नहीं लगती है और वह चोटिल होने के बावजूद बच जाता है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शख्स के पैर में फ्रैक्चर आया है.डॉक्टर्स ने बताया कि हालत खतरे से बाहर है. लोग मान रहे हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि इतनी ऊँचाई से गिरने के बावजूद शख्स की जान बच गई.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “भगवान ने बचा लिया, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता था.” वहीं दूसरे ने कहा, “बालकनी के पास खड़े होकर पानी पीना, मोबाइल चलाना या झुककर देखना खतरनाक हो सकता है.” कई लोगों ने इसे लापरवाही की मिसाल बताया, तो कुछ ने परिवार को सतर्क रहने की सलाह दी.

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अक्सर लोग बालकनी या ऊंचाई वाली जगहों पर खड़े होकर बिना सोचे-समझे गतिविधियां करते रहते हैं. लेकिन छोटी-सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बालकनी की रेलिंग मजबूत होनी चाहिए और खड़े होते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए.

बचाव के उपाय और सीख

-रेलिंग के पास खड़े होकर पानी पीना, फोन चलाना या बच्चों को खेलने देना सुरक्षित नहीं है.
-ऊँचाई वाली जगहों पर हमेशा बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए.
-अगर बालकनी पुरानी हो तो उसकी मरम्मत और मजबूती की जाँच समय-समय पर करनी चाहिए.
-बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बालकनी में जाने से रोका जाना चाहिए.

यह घटना भले ही एक हादसा थी, लेकिन इससे सबक लेकर लोग भविष्य में सावधानी बरत सकते हैं.

