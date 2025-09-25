पानी पी रहा था, बैलेंस बिगड़ा और बालकनी से जा गिरा शख्स, नीचे का नज़ारा देख लोगों के उड़े होश, जोधपुर का Video वायरल

राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इसमें एक शख्स बालकनी में खड़ा होकर पानी पी रहा था. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते वह रेलिंग से नीचे गिर पड़ा. यह नजारा वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो वे हक्का-बक्का रह गए. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. अब यह वीडियो वायरल हो चुका है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

अचानक संतुलन बिगड़ा

10 सेकंड के वीडियो में शख्स को हाथ में पानी की बोतल लेकर बालकनी के किनारे पर चलते हुए देखा जा सकता है. वह शायद सोच रहा था कि उसके पीछे कोई सहारा है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है. यह घटना बहुत तेजी से होती है. वीडियो में शख्स के गिरने के बाद तेज आवाज सुनाई देती है, फिर उसी मंजिल से दो और लोग बालकनी की तरफ दौड़ते हुए आते हैं.

गनीमत रही कि जान बच गई

हादसा जितना खतरनाक दिखा, उतना ही चमत्कारिक भी रहा. जानकारी के अनुसार, नीचे गिरते समय शख्स एक स्कूटी पर जा गिरता है, जो सड़क पर खड़ी होती है. इससे गिरने पर खास चोट नहीं लगती है और वह चोटिल होने के बावजूद बच जाता है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शख्स के पैर में फ्रैक्चर आया है.डॉक्टर्स ने बताया कि हालत खतरे से बाहर है. लोग मान रहे हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि इतनी ऊँचाई से गिरने के बावजूद शख्स की जान बच गई.

देखें Video:

Jodhpur, Rajasthan ‼️



A cloth merchant fell from the 3rd floor.

The entire incident was caught on CCTV. pic.twitter.com/MsXs8UqdlE — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 18, 2025

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “भगवान ने बचा लिया, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता था.” वहीं दूसरे ने कहा, “बालकनी के पास खड़े होकर पानी पीना, मोबाइल चलाना या झुककर देखना खतरनाक हो सकता है.” कई लोगों ने इसे लापरवाही की मिसाल बताया, तो कुछ ने परिवार को सतर्क रहने की सलाह दी.

सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अक्सर लोग बालकनी या ऊंचाई वाली जगहों पर खड़े होकर बिना सोचे-समझे गतिविधियां करते रहते हैं. लेकिन छोटी-सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बालकनी की रेलिंग मजबूत होनी चाहिए और खड़े होते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए.

बचाव के उपाय और सीख

-रेलिंग के पास खड़े होकर पानी पीना, फोन चलाना या बच्चों को खेलने देना सुरक्षित नहीं है.

-ऊँचाई वाली जगहों पर हमेशा बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए.

-अगर बालकनी पुरानी हो तो उसकी मरम्मत और मजबूती की जाँच समय-समय पर करनी चाहिए.

-बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बालकनी में जाने से रोका जाना चाहिए.

यह घटना भले ही एक हादसा थी, लेकिन इससे सबक लेकर लोग भविष्य में सावधानी बरत सकते हैं.

यह भी पढ़ें: लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

नारंगी iPhone 17 को दुल्हन बनाकर ले गया घर, लाल दुपट्टा उढ़ाकर कराया गृह प्रवेश, लोग बोले- गंगा में नहला दो

मेरा भाई जेल जा रहा है...कटघरे में खड़े भाई की शख्स ने बना दी रील, वायरल हुआ Video, लोगों ने दिल खोलकर दी बधाई