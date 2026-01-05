विज्ञापन
विशेष लिंक

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नहाने की सुविधा भी, यूट्यूबर ने VIDEO में दिखाया लग्जरी बाथरूम

रेल सफर को लेकर आपकी सोच अब बदल सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की ऐसी सुविधाएं दिखाई गई हैं, जिन्हें देखकर लोग कह रहे हैं, 'ये ट्रेन नहीं, चलता-फिरता लग्जरी होटल है.'

Read Time: 3 mins
Share
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में नहाने की सुविधा भी, यूट्यूबर ने VIDEO में दिखाया लग्जरी बाथरूम
चलती ट्रेन या 7-स्टार होटल? वंदे भारत स्लीपर का बाथरूम वीडियो देख लोग हैरान

Vande Bharat bathroom video: सोचिए...ट्रेन में सफर और सामने होटल जैसा बाथरूम. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर घुसते ही सबसे पहले जिस चीज को दिखाता है, वो है वहां का बाथरूम. वीडियो शुरू होते ही ऐसा बाथरूम देखने को मिलता है, जैसा आपने इंडियन ट्रेनों में शायद ही देखा हो. अंदर जाते ही साफ-सुथरा, वेस्टर्न-स्टाइल टॉयलेट, शॉवर और सुविधाएं देखकर लोग हैरान रह गए. अब यही वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा? (Vande Bharat sleeper viral video)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक 45 सेकंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक यात्री खुद को वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन में मौजूद बताता है और ट्रेन के अंदर की सुविधाएं दिखाता है. वीडियो की शुरुआत बाथरूम से होती है, जहां वह बताता है कि यह वेस्टर्न-स्टाइल टॉयलेट है. कैमरा अंदर जाता है तो साफ-सुथरा और मॉडर्न बाथरूम नजर आता है. यात्री बताता है कि यहां नहाने की भी पूरी व्यवस्था है...शॉवर, पर्दा (कर्टन) और यहां तक कि गीजर भी लगा है, तो गर्म पानी की भी सुविधा उपलब्ध है.

पहले कभी ऐसा देखा था? (A First-Time Experience for Indian Railways?)

वीडियो में मौजूद शख्स ट्रेन को मजाकिया लहजे में 'चलता-फिरता 7-स्टार होटल' कहता है. वह बताता है कि शॉवर लेते वक्त प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है, जो अब तक भारतीय ट्रेनों में आम नहीं था. यही एंगल इस वीडियो को खास बनाता है. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के बदलते चेहरे की झलक दिखाता है. यात्रियों के लिए आराम, सफाई और सुविधा अब प्राथमिकता बनती दिख रही है.

कहां से शेयर हुआ और क्या कहा गया? ( Indian Railways luxury train)

यह वीडियो X पर @thakurbjpdelhi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 'वर्ल्ड क्लास' बताया गया है. हालांकि, खबर के लिहाज से अहम यह है कि वीडियो को अब तक 67.9 हजार से ज्यादा व्यूज और 2.8 हजार लाइक्स मिल चुके हैं, जो इसकी वायरलिटी दिखाते हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर यह वीडियो बताता है कि भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को किस तरह आरामदायक और ग्लोबल स्टैंडर्ड के करीब लाने की कोशिश कर रही है. सोशल मीडिया की चर्चा यह भी दिखाती है कि लोग अब ट्रेन में सिर्फ सफर नहीं, तजुर्बा चाहते हैं.

ये भी पढ़ें:- महामानव बन रहे जोमैटो के CEO! दीपिंदर गोयल की कनपटी पर लगा ये डिवाइस क्या है?

ये भी पढ़ें:- इंडिया घूमने आई थी, ऑटो ड्राइवर से प्यार कर बैठी, दिल छू लेगी ये अनोखी लवस्टोरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vande Bharat Sleeper Train, Vande Bharat Bathroom Video, Indian Railways Luxury Train, Vande Bharat Sleeper Viral Video, Train Shower Facility India
Get App for Better Experience
Install Now