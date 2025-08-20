मुंबई की बारिश से हैं परेशान, फिर भी नहीं रुक रही लोगों की मस्ती, 'ऑरा फार्मिंग डांस' करते शख्स का Video वायरल

Mumbai Man Aura Farming Dance: मुंबई के उपनगर मुंब्रा में पानी से भरी सड़क पर कुछ समय पहले वायरल हुए ऑरा फार्मिंग डांस करते एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद पूरा शहर सड़कों पर पानी भर जाने से दिक्कतों से जूझ रहा है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

मुंबई की बारिश में ओबेरॉय मॉल का एंट्रेस गेट बना स्विमिंग पूल, तैरते नज़र आए बच्चे, वायरल हो रहा Video

ऑरा फार्मिंग डांस, जिसे "बोट डांस" के नाम से भी जाना जाता है, 11 साल के इंडोनेशियाई लड़के रेयान अर्कान दिखा द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद से लोगों के बीच पॉपुलर हो गया है. पिछले महीने सोशल मीडिया पर अपने बोट डांस का वीडियो वायरल होने के बाद यह लड़का इंटरनेट सेंसेशन बन गया.

देखें Video:

Entertainment never stops in Mumbai. The show must go on! #MumbaiRains pic.twitter.com/sySNLzC0cx — Godman Chikna (@Madan_Chikna) August 20, 2025

इस बीच मुंबई के शख्स के ऑरा फार्मिंग डांस का वायरल वीडियो एक्स के साथ-साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह शख्स बारिश के पानी में डूबे एक डिवाइडर पर संतुलन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ ही पल बाद, वह पानी से भरी सड़क पर छलांग लगाने से पहले अपने साथ लाई एक चटाई पर उतरता है और फिर अपने खास ऑरा फार्मिंग डांस स्टेप्स करता है.

यह पहली बार नहीं है जब मुंबई में ऑरा फ़ार्मिंग डांस सुर्खियों में आया हो. पिछले महीने चलती कार के बोनट पर एक महिला का ऐसा ही डांस करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन वायरल हुआ था. जिसकी लोगों ने जमकर आलोचना की थी.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग का शौक पर नहीं था बजट, तो बन गई ऑटो ड्राइवर... बेंगलुरु की इस लड़की की कहानी ने जीता लोगों का दिल

बीन बजाने पर पिटारे से बाहर आया कोबरा, निकलते ही सांप ने जो किया, यूजर्स बोले- लगता है 4 दिनों से भूखा था

पति ने पूरी की पत्नी की ख्वाहिश, बेडरूम की छत पर बनवा दिया स्विमिंग पूल, नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखे