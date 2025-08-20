पति ने पूरी की पत्नी की ख्वाहिश, बेडरूम की छत पर बनवा दिया स्विमिंग पूल, नज़ारा देख फटी रह जाएंगी आंखे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी की एक ऐसी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, जिसे देखकर लोगों की हवाइयां उड़ गई. बता दें, शख्स ने अपनी पत्नी के लिए ऐसी जगह पर स्विमिंग पूल (Swimming Pool) बनवा दिया, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है.

बेडरूम की छत पर बना डाला स्विमिंग पूल



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो JRS Furniture के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'क्लाइंट ने कहा, कि वह अपनी पत्नी के लिए बेडरूम की छत पर स्विमिंग पूल बनवाना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है?' जिसके बाद वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे बेडरूम की छत पर मजदूर स्विमिंग पूल बनाने में लग जाते हैं.

यहां देखें Video:



स्विमिंग पूल तैयार होने के बाद पति ने लिखा, 'मैं अपनी पत्नी के लिए छत पर एक स्विमिंग पूल चाहता हूं और सपना साकार हो गया. कमरे की छत पर स्विमिंग पूल सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है. यहां हम सनसेट के समय कॉफी की चुस्की लें सकते हैं, शाम को पूल के किनारे डिनर कर सकते हैं और स्विमिंग पूल में एंजॉय कर सकते हैं, वो भी घर से बिना निकले.



बता दें, वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि स्विमिंग पूल तैयार होने के बाद एक लड़की मस्ती से तैरती नजर आ रही है. शायद वह शख्स की पत्नी हो सकती है. हालांकि स्विमिंग पूल का ये वायरल वीडियो कहां का है, इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है.

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं और लाखों की संख्या में इसके व्यूज हैं. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं.



एक यूजर ने लिखा, ' भाई स्विमिंग पूल तो बना दिया, लेकिन क्या घरों में सीलन नहीं आएगी?, दूसरे यूजर ने लिखा, 'बकवास आइडिया...हमारे यहां तो पानी टपकने लगता', तीसरे यूजर ने लिखा, ' दो अलग- अलग वीडियो को एक साथ मर्ज किया गया है, वहीं सीलन आने पर बुरा फंस जाओगे'.

