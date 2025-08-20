बीन बजाने पर पिटारे से बाहर आया कोबरा, निकलते ही सांप ने जो किया, यूजर्स बोले- लगता है 4 दिनों से भूखा था

सोशल मीडिया पर आए दिन किंग कोबरा, अजगर और बहुत सी अलग-अलग प्रजातियों के सांपों का वीडियो वायरल होता रहता है. इतना ही नहीं, इन दिनों तो एनाकोंडा के भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. हाल ही में एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कोबरा सांप ने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया कि एक सपेरा किंग कोबरा के सामने बीन बजा रहा है और फिर जब सांप पिटारे से बाहर निकलता है तो कुछ ऐसा कर देता है, जो पहले आपने भी नहीं देखा होगा.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सपेरा सामने रखे पिटारे के आगे बीन बजा रहा होता है, कोबरा पिटारे से बाहर निकल आता है और फिर कुछ ही पल के बाद वो तेजी से दूसरी दिशा की ओर पलटकर बाहर भागने लगता है. सांप रेंगते हुए तेजी से बाहर निकलता है और फिर एक नाले में उतर जाता है. सपेरा भी कोबरा के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वह अपनी कोशिश में नाकाम हो जाता है और सांप उसके हाथ से निकल जाता है.

देखें Video:

अब सपेरे और सांप का ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो के खूब मजे ले रहे हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @palsjat2024 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 7 हज़ार से ज्यादा लोग अबतक इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर मज़े ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बीन बजाने से सांप आता है सुना था पर भाग जाता है पहली बार देखा है. दूसरे यूजर ने लिखा- इसने गांव वालों के लिए आफत पाल दी. तीसरे यूजर ने लिखा- क्या सपेरा बनेगा तू सर्प तो मौका पाते ही भाग गया.

