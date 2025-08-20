मुंबई की बारिश में ओबेरॉय मॉल का एंट्रेंस गेट बना स्विमिंग पूल, तैरते नज़र आए बच्चे, वायरल हो रहा Video

मुंबई में इन दिनों भारी बारिश से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के बाहर यानी मॉल के मेन गेट पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि वहां लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है. मॉल के बाहर पानी इतना ज्यादा भर गया कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वहां स्विमिंग पूल बन गया हो. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मॉल के गेट के बाहर भरे पानी बच्चे तैरते हुए नज़र आ रहे हैं.

इस क्लिप में बच्चों को बारिश के पानी में खुशी से छप-छप करते हुए और तैरते हुए देखा जा सकता है. बच्चों ने पानी से भरे एंट्रेंस गेट को खेल का मैदान बना लिया है. वहीं उधर से गुजरते लोग इस नज़ारे का वीडियो बना रहे हैं. दिन भर लगातार बारिश ने मुंबई को हिलाकर रख दिया, जिससे शहर का एक बड़ा हिस्सा अस्त-व्यस्त हो गया है.सड़कें पानी में डूब गईं, यातायात धीमा हो गया और अधिकारियों ने कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी.

देखें Video:

This is the scene in front of Goregaon Oberoi Mall, which is supposed to be the most posh area.

God bless this country and its corruption 😭🇮🇳#MumbaiRains pic.twitter.com/m1YnnmPjA1 — Thandaitweets (@mohit_blogg) August 19, 2025

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, वे घर के अंदर ही रहें. इसने गंदे पानी के नीचे छिपे खतरों - गड्ढों, खुले मैनहोल और तेज़ धाराओं - के बारे में भी चेतावनी दी. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आने वाले घंटों में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है.राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर और आसपास के जिलों में टीमें तैनात की हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए "महत्वपूर्ण" होंगे, जो हाई अलर्ट पर हैं.

