ड्राइविंग का शौक पर नहीं था बजट, तो बन गई ऑटो ड्राइवर... बेंगलुरु की इस लड़की की कहानी ने जीता लोगों का दिल

बेंगलुरु की एक महिला ने बताया कि कैसे वह ड्राइविंग के अपने जुनून को पूरा करने के लिए ऑटोरिक्शा ड्राइवर बन गईं. कर्नाटक की राजधानी की सड़कों पर आत्मविश्वास से चलती हुई इस महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसमें वह ड्राइविंग के प्रति अपने पैशन के बारे में बात कर रही हैं, चाहे वह कार हो, बाइक हो या फिर ऑटो. तमन्ना तनवीर (@tamannapasha_official) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप को अब तक 18 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. इसे "महिलाएं देखती हैं, महिलाएं स्क्रॉल करती हैं, महिलाएं खुश" कैप्शन के साथ पोस्ट करते हुए, उन्होंने खुशमिजाज़ ड्राइवर सफूरा के साथ अपनी मुलाकात की एक झलक दिखाई है.

वीडियो में तनवीर ने बताया कि वह ओला, उबर या रैपिडो जैसे ऐप्स पर राइड बुक करने में काफ़ी मशक्कत कर रही थी. तभी उसकी नज़र एक अनोखी चीज़ पर पड़ी: एक महिला ऑटो चला रही थी. उत्सुकतावश, उसने बातचीत शुरू कर दी. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस नौकरी की ओर क्या आकर्षित करता है, तो सफूरा ने ईमानदारी से जवाब दिया: "मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, चाहे वह कार हो, ऑटो हो या बाइक." उन्होंने आगे बताया कि कार खरीदना अभी उनके बजट में नहीं था, लेकिन ऑटो आसानी से मिल जाता था और उन्हें वह खुशी देता था जिसकी उन्हें तलाश थी. उन्होंने बताया, "इसलिए, मैंने सोचा कि पहले ऑटो से शुरुआत करूंगी और शायद बाद में कार से."

सफूरा ने कहा कि सोमवार को भी उन्हें काम पर जाने का कभी दबाव महसूस नहीं हुआ. उन्होंने तनवीर से कहा, "मैं हर दिन का आनंद ले रही हूं और खुश हूं. मैं ऊर्जा और खुशी से भरपूर हूं." स्वाभाविक रूप से, माता-पिता की स्वीकृति का सवाल उठा. सफूरा ने स्वीकार किया कि उसकी मां शुरू में थोड़ी घबराई हुई थीं, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी बेटी की हिम्मत को पहचान लिया. उन्होंने कहा, "वह जानती हैं कि मैं बहादुर हूं और मैं किसी भी चीज़ का सामना कर सकती हूं." सफ़र के अंत तक, तनवीर बहुत इंप्रेस हुईं और उन्होंने सफूरा को साहसी और प्रेरणादायक बताया. उन्होंने इसे खूबसूरती से व्यक्त किया: "वह रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं, हमें याद दिला रही हैं कि अपने दिल की सुनना और वही करना क्यों ज़रूरी है जिससे आपको सचमुच खुशी मिलती है."

सोशल मीडिया यूज़र्स ने जल्द ही कमेंट सेक्शन में तारीफ़ों की बाढ़ ला दी. एक यूज़र ने कहा, "मुझे बहुत गर्व है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं. ईश्वर उन्हें ढेर सारी खुशियां और एक शानदार ज़िंदगी दे." एक ने कहा, "उनमें कितनी अपार क्षमताएं हैं!! ईश्वर उन्हें एक शानदार ज़िंदगी दे! हमेशा ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर." एक यूज़र ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, "मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा, उबर की महिला ऑटो ड्राइवर ने राइड शुरू करने से पहले मुझे 'गुड मॉर्निंग' कहकर अभिवादन किया. उनके छोटे-छोटे व्यवहार और अपने ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही दयालु था. मुझे एक महिला ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर बहुत सुरक्षित और गर्व महसूस हुआ. इसने सचमुच मेरा दिन बना दिया! उन सभी महिलाओं को शक्ति मिले जो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं." वे कहते हैं कि जुनून अपना रास्ता स्वयं खोज लेता है, और यह कहना सही होगा कि सफूरा वास्तव में इसे साबित कर रही हैं.

