विज्ञापन
विशेष लिंक

ब्रेकअप होने पर भी इतना दुख नहीं होता...ट्रेन में बैठी बेटी तो रो पड़ी मां, पापा भी हुए भावुक, रुला देगा Video

रेलवे स्टेशन पर बेटी को ट्रेन में बैठा देख मां रो पड़ीं और पिता ने आंखों से आंसू छिपाने की कोशिश की. सोशल मीडिया पर यह भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को भी रुला रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
ब्रेकअप होने पर भी इतना दुख नहीं होता...ट्रेन में बैठी बेटी तो रो पड़ी मां, पापा भी हुए भावुक, रुला देगा Video
ट्रेन में बैठी बेटी को देख रो पड़ी मां, देखकर पापा भी हुए इमोशनल

रेलवे स्टेशन अक्सर भीड़, हलचल और विदाई के मिले जुले दृश्यों से भरे रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटी को ट्रेन में बैठाकर उसके माता-पिता स्टेशन पर खड़े नजर आते हैं. बेटी की विदाई का यह पल बेहद भावुक कर देने वाला है.

मां की आंखों से छलके आंसू

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, ट्रेन के अंदर बैठी बेटी अपने मम्मी-पापा को बाय बोल रही होती है. लेकिन, मां अपनी बेटी को खिड़की से देख भावुक हो जाती है. उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उन्हें रोक नहीं पाती. दूसरी ओर पिता की आंखों में भी नमी साफ दिखाई देती है, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोकते हुए नजर आते हैं. मां और पिता की यह स्थिति देखकर हर कोई भावुक हो गया.

देखें Video:

ब्रेकअप होने पर भी इतना दुख नहीं होता

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @simraneveryday नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो पर टेक्स्ट में लिखा है- मेरा विश्वास करो, ब्रेकअप होने पर भी इतना दुख नहीं होता है... पोस्ट के कैप्शन में यूजर ने लिखा है कि, शादी के लिए ही नहीं, पैसे कमाने के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है. इस वीडियो को अबतक 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 51 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी. एक यूज़र ने लिखा – “आंसू छिपाना कोई इनसे सीखे.” वहीं किसी ने कहा – “माता-पिता का प्यार किसी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता.”

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने कमेंट में अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं. कुछ ने अपने अनुभव साझा किए, तो कुछ ने इसे हर माता-पिता की असली तस्वीर बताया. यह दृश्य हर किसी को याद दिला गया कि जब बच्चे घर छोड़कर पढ़ाई या नौकरी के लिए जाते हैं, तो माता-पिता के लिए वह पल कितना कठिन होता है.

यह भी पढ़ें: लड़की ने 'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' से ऑर्डर किया खाना, ड्रोन ने ऐसे पहुंचाया, Video देख दंग रह गए लोग

अब रिश्तेदारों से नहीं मांगनी पड़ेंगी दूल्हा-दुल्हन संग खिंची फोटो, नई टेक्नोलॉजी ने घुमा दिया लोगों का सिर

गर्भनिरोधक कॉइल भी न रोक सका जन्म, पैदा होते ही हाथ में Contraceptive Coil पकड़े दिखा बच्चा, डॉक्टर भी हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daughter Train Departure, Parents Emotional Video, Emotional Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com