बहू ने पूरा किया ससुर का सपना, पहली बार फ्लाइट में कराया सफर, Video में दोनों की बातचीत सुन भर आएंगी आंखें

ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो साधारण होते हुए भी दिल को छू जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है, जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स की ज़िंदगी की पहली हवाई यात्रा और उसमें छुपा डर, मासूमियत और परिवार का प्यार साफ झलकता है.

बहू ने कैमरे में कैद किया यादगार पल

यह भावुक वीडियो इंस्टाग्राम पर हर्षिता नाम की महिला ने शेयर किया है. वीडियो में उनके ससुर बहू के साथ पहली बार फ्लाइट में सफर करते नज़र आते हैं. एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट के टेक-ऑफ तक हर पल उनके चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता साफ दिखाई देती है.

“प्लेन क्रैश तो नहीं होगा?”

हर्षिता बताती हैं कि जब विमान उड़ान भरने वाला था, तब उनके ससुर बार-बार यही पूछते रहे कि कहीं प्लेन गिर तो नहीं जाएगा. उनकी यह मासूम चिंता किसी भी बेटे-बेटी को अपने माता-पिता की याद दिला देती है. हर्षिता ने प्यार से उन्हें समझाया और भरोसा दिलाया कि हवाई यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है.

देखें Video:

अधूरा था एक सपना

हर्षिता के मुताबिक, उनके ससुर युवावस्था में हॉकी खेलते थे और ज़िंदगी में कई संघर्ष देख चुके हैं. कई लड़ाइयां लड़ीं, मेहनत की, परिवार संभाला, लेकिन कभी हवाई जहाज़ में बैठने का मौका नहीं मिला. इस दिन परिवार ने मिलकर उनका सालों पुराना सपना पूरा किया.

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़ आ गई. लाखों लोग इस वीडियो से खुद को जोड़ पाए. एक यूज़र ने लिखा, आपके ससुर की प्रतिक्रिया बिल्कुल मेरे पापा जैसी है.” दूसरे ने कहा, सबको आप जैसी पत्नी और बहू मिले.

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो न तो किसी सेलेब्रिटी का है, न ही किसी लग्ज़री पल का. इसकी खासियत है- रिश्तों की सच्चाई, बुज़ुर्गों की मासूमियत और परिवार का प्यार, जिसने हर उम्र के लोगों का दिल जीत लिया.

