लड़की ने 'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' से ऑर्डर किया खाना, ड्रोन ने ऐसे पहुंचाया, Video देख दंग रह गए लोग

ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर अब ड्रोन से पहुंच रहा है खाना. Meituan की खास डिलीवरी सर्विस का वीडियो वायरल हो रहा है, लोग बोले- “वाह! यह है असली इनोवेशन.”

चीन की महान दीवार (Great Wall of China) दुनिया की सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है. यहां रोज़ाना हजारों पर्यटक आते हैं और लंबा रास्ता तय कर दीवार की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं. ऐसे में हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया.

ड्रोन करता है फूड डिलीवरी

इस वीडियो में एक लड़की अपनी ट्रेकिंग के दौरान भूख लगने की बात कहती है और मज़ाक-मज़ाक में ग्रेट वॉल पर फूड ऑर्डर करने की बात करती है. कुछ ही देर बाद आसमान से ड्रोन उड़कर आता है और सीधे उसके पास बने लैंडिंग पैड पर उसका खाना पहुंचा देता है. लड़की के हाथ में Subway का पैकेट देखकर सभी हैरान रह गए.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर यूज़र्स की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर तहलका मचा दिया. एक यूज़र ने लिखा, “बस इसी वजह से मैं अब चाइना शिफ्ट होने वाला हूं.”दूसरे ने कहा, “ओएमजी, ये ड्रोन तो ओवरटाइम कर रहे होंगे.” एक शख्स ने शेयर किया, “2018 में मुझे पानी के लिए ऐसी ही सर्विस चाहिए थी.”  वहीं किसी ने चिंता जताई, “उम्मीद है कि इतनी सुविधा के बावजूद यहां गंदगी नहीं फैलेगी.”

मेइतुआन की खास सर्विस

दरअसल, यह ड्रोन डिलीवरी सर्विस चीन की बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी Meituan ने शुरू की है. यह सुविधा खासतौर पर ग्रेट वॉल के Badaling सेक्शन में उपलब्ध है, जो बीजिंग के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. यह सर्विस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है. ड्रोन एक बार में करीब 2.3 किलो (5 पाउंड) तक का पैकेज ले जा सकता है. पर्यटक यहां सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि पानी और इमरजेंसी सप्लाई भी मंगवा सकते हैं. यह इनोवेशन न सिर्फ पर्यटकों के लिए राहत है बल्कि चीन की तकनीकी प्रगति को भी दिखाता है.

Great Wall Of China, Food Delivery, China News
