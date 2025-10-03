विज्ञापन
अब रिश्तेदारों से नहीं मांगनी पड़ेंगी दूल्हा-दुल्हन संग खिंची फोटो, नई टेक्नोलॉजी ने घुमा दिया लोगों का सिर

आप देखेंगे कि वेडिंग स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है और कैमरा टीम उसे पास में लगे क्यूआर कोड के जरिए मेहमानों को हैंड टू हैंड फोटो दे रही है.

बस स्कैन करें QR कोड और दूल्हा-दुल्हन के साथ पाएं अपनी तस्वीर, देखें Video

जब आप किसी रिश्तेदार या घर में अपने किसी सगे-संबंधी की शादी में स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो क्लिक कराते हैं तो आपके मन में सबसे पहले यही आता है कि फोटो कब देखने को मिलेगी. जाहिर है, जब वेडिंग एल्बम तैयार होगी तभी आपको आपका फोटो देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आप देख भी ना पाओ, क्योंकि घर की शादी में तो एल्बम में तो फोटो देखने को मिल जाएगा, लेकिन किसी रिश्तेदार, यार दोस्त या किसी खास की बहन-बेटी की शादी के फोटो आप कभी नहीं देख पाते हैं और ना ही मांग पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वेडिंग फोटोशूट की नई टेक्नोलॉजी आ गई है. भले ही आप अपने मोबाइल में वेडिंग कपल संग अपनी तस्वीर क्लिक कर लें, लेकिन कैमरे से क्लिक की हुई एचडी फोटो कहां से लोगे?

अब रिश्तेदारों से नहीं मांगने पड़ेंगे फोटो (QR code while wedding couple photoshoot )
खैर, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब बस करना यह है कि अगली बार जब घर में किसी की शादी हो तो ऐसे ही कैमरा-वीडियो टीम को शूट करने के लिए बुलाना. इससे आपका एक-एक रिश्तेदार खुश होकर और वर-वधू को खूब आशीर्वाद देकर जाएगा. इस वीडियो में आप देखेंगे कि वेडिंग स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है और कैमरा टीम उसे पास में लगे क्यूआर कोड के जरिए मेहमानों को देखने का मौका दे रही है. इस वीडियो में एक महिला मेहमान को इस क्यूआर कोड के जरिए अपनी तस्वीर देखते हुए देखा जा रहा है. इस नई टेक्नोलॉजी पर लोगों का क्या कहना चलिए जानते हैं.

देखें Video:
 

टेक्नोलॉजी देख लोग हुए हैरान (wedding couple photoshoot )

इस टेक्नोलॉजी को कुछ लोग सही बता रहे हैं, तो कईयों ने कहा है कि ऐसे तो कोई भी अंजान शख्स शादी के सारे फोटो लेकर निकल जाएगा. एक यूजर लिखता है, 'ऐसा तभी होगा, जब कैमरा टीम को पूरी पेमेंट मिल जाएगी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'अब रिश्तेदारों से फोटो के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'शुरुआत में मुझे लगा शायद क्यूआर कोड के जरिए गेस्ट शगुन देकर जा रहे हैं'. कईयों ने कमेंट बॉक्स में टेक्नोलॉजिया लिखा है'. इस वीडियो को 6 लाख 50 हजार लोगों ने लाइक कर लिया है.

