मैम इसे मारिएगा नहीं, क्योंकि...पिता की बात सुन रो पड़ी बेटी, पूरी क्लास हो गई मायूस

Father Daughter Emotional Video Viral: सोशल मीडिया पर हर दिन सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो सिर्फ ट्रेंड नहीं बनते, बल्कि दिलों पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं. ऐसा ही बाप-बेटी से जुड़ा एक वीडियोइन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. इस वीडियो में एक बेबस पिता अपनी छोटी बेटी के साथ स्कूल की बेंच पर बैठा नजर आता है. वीडियो किसी सरकारी स्कूल के क्लासरूम का बताया जा रहा है, जहां पिता अपनी बेटी के भविष्य और सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित दिखाई देता है. यह वीडियो इसलिए खास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा ड्रामा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें सच्चे जज्बात हैं...बिना किसी बनावट के.

उसकी मां नहीं है…पिता की कांपती आवाज ने सबको रुला दिया (Father Emotional Video for Daughter)

वीडियो में पिता स्कूल की टीचर से बेहद विनम्र और डरी हुई आवाज में कहता है, 'मैडम, मेरी बेटी को मत मारिएगा. उसकी मां नहीं है. अगर ये रोएगी, तो इसे कौन चुप कराएगा.' इन शब्दों ने माहौल को बिल्कुल शांत कर दिया. पिता आगे कहता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत लाड़-प्यार से पाला है. उसकी आवाज में डर, ममता और मजबूरी साफ झलकती है. यही वो पल है जिसने इस वीडियो को लाखों दिलों तक पहुंचा दिया.

After watching a deeply emotional video of a father, tears truly welled up in my eyes.

He said, Madam, please don't beat my daughter. She doesn't have a mother—I have raised her with so much love. pic.twitter.com/QI8PQSRF6a — Anu Yadav (@Anuyadav007) December 20, 2025

क्लासरूम में छा गया सन्नाटा (School Viral Video Father Pleading)

जैसे ही पिता ने ये बातें कहीं, पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां मौजूद छोटे-छोटे बच्चे भी इस बातचीत को सुनकर भावुक हो गए. कुछ बच्चे सिर झुकाकर बैठे नजर आए, तो कुछ की आंखों में आंसू साफ दिखाई दिए. टीचर भी इस दृश्य से खुद को संभाल नहीं पाईं. एक आम स्कूल का दिन अचानक जिंदगी के सबसे भावुक पलों में बदल गया. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक Viral Video नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी बन गया.

सोशल मीडिया पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब (Emotional Video Viral)

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. हजारों यूजर्स ने इस पर कमेंट करते हुए पिता की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'पिता सिर्फ पिता नहीं होता, वक्त पड़ने पर मां भी बन जाता है.' एक अन्य ने कहा, 'जब एक पिता प्यार करता है, तो वह अपने बच्चे के लिए सबसे मजबूत कवच बन जाता है.' कई लोगों ने इसे Emotional Viral Video India बताते हुए कहा कि यह वीडियो हर माता-पिता और टीचर को जरूर देखना चाहिए.

