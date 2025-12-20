विज्ञापन
मां ट्रेन में बैठने जा रही, पापा स्टेशन पर उदास चुपचाप खड़े रहे, इमोशनल Video ने हर किसी को रुला दिया

मां पहली बार अकेले बेटे से मिलने निकली और स्टेशन पर पिता की खामोशी ने सोशल मीडिया यूज़र्स को भावुक कर दिया, वीडियो हुआ वायरल.

पिता की खामोशी ने कर दिया इमोशनल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो ने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह वीडियो कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बल्कि एक रेलवे स्टेशन पर कैद हुआ बेहद साधारण लेकिन गहराई से भरा पल है, जिसमें एक मां, एक पिता और उनके बीच सालों की चुपचाप पली मोहब्बत दिखाई देती है. यह भावुक क्लिप इंस्टाग्राम पर जागृति सहाय (Jagriti Sahay) ने शेयर की है.

20 दिन के लिए बेटे से मिलने निकली मां

वीडियो की शुरुआत में जागृति बताती हैं कि उनकी मां पहली बार अकेले यात्रा कर रही हैं. वह 20 दिनों के लिए बेंगलुरु अपने बेटे से मिलने जा रही हैं- एक ऐसा सपना, जिसे वह लंबे समय से पूरा करना चाहती थीं. कैमरा जैसे ही पिता की ओर घूमता है, जागृति उनसे हल्के से पूछती हैं, मम्मी के बिना कैसे मैनेज करोगे? मिस करोगे?

पिता ने कुछ नहीं कहा… 

इस सवाल के जवाब में पिता कुछ नहीं बोलते. न कोई शिकायत, न कोई भावुक संवाद- बस एक गहरी, शांत खामोशी. वह चुपचाप मां के साथ खड़े रहते हैं, उनका सामान संभालते हैं और ट्रेन में बैठने तक उनका साथ नहीं छोड़ते. यही खामोशी इस वीडियो की सबसे ताकतवर आवाज बन जाती है.

देखें Video:

कैप्शन ने और गहरा किया भाव

वीडियो के साथ जागृति ने एक लंबा और भावुक कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मां को परिवार की जड़, ताकत और दिल बताया. उन्होंने लिखा कि कैसे उनकी मां हर सुबह परिवार के लिए उठती हैं. घर की छोटी-बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हैं. बिना थके, बिना शिकायत मुस्कुराती रहती हैं. और कैसे वह मुस्कान पिता की चिंता को छुपा लेती है.

लोग बोले: यही है भारतीय प्यार

वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, पिता की वो खामोशी दिल को सबसे ज़्यादा छू गई. दूसरे ने कहा, सालों साथ रहने के बाद प्यार ऐसा ही दिखता है बिना शब्दों के. एक और कमेंट था, भारतीय माता-पिता सब कुछ बिना बोले कह देते हैं. किसी ने लिखा, इस वीडियो में मैंने अपने माता-पिता को देख लिया, आंसू रोक नहीं पाया. 

क्यों खास है ये वीडियो?

इस वीडियो ने लोगों को इसलिए छुआ क्योंकि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई भारी संवाद नहीं. बस मां की मुस्कान, पिता की चुप्पी और सालों की साझी ज़िंदगी का सच है. यह वीडियो याद दिलाता है कि प्यार हमेशा ऊंची आवाज़ में नहीं बोला जाता, कभी-कभी वह खामोशी में सबसे ज़्यादा महसूस होता है.

