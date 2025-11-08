इंस्टामार्ट से शख्स ने मंगवाया सोने का सिक्का, डिलीवरी वाले के सामने जब खोला पैकेट, देखते ही उड़ गए होश

Instamart Gold Coin Scam: ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म अब सिर्फ किराने तक सीमित नहीं हैं, अब यहां सोना-चांदी जैसे कीमती प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक ग्राहक के साथ हुआ वाकया इस ट्रेंड पर सवाल खड़े करता है. इंस्टामार्ट से सोने का सिक्का मंगवाने वाले एक शख्स को पार्सल खोलने पर खाली बॉक्स मिला.

बॉक्स निकला खाली

वीडियो में आप देखेंगे कि कस्टमर डिलीवरी बॉय की आंखों के सामने ही पैकेट की अनबॉक्सिंग शुरू कर देता है. पैकेट खोलते ही अंदर से उसे कल्याण ज्वैलर्स की पैकिंग वाला एक पार्सल मिलता है. जब वह उस पार्सल को खोलकर उसमें से कल्याण ज्वैलर्स का बॉक्स निकालता है, तो उसके अंदर लगा स्टीकर उखड़ा हुआ दिखता है. कस्टमर बताता है कि पहले जो बॉक्स आया था, उसमें भी सेम यहीं हाल था. फिर वह बंदा सील हटाकर जब डिब्बा खोलता है, तो अंदर से वह खाली रहता है. सोने का सिक्का गायब था. वीडियो में वह डिलीवरी बॉय से कहते हैं, “भैया जी, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, मैंने कंप्लेन भी की थी.”

देखें Video:

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @dev__kaintura ने पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा, “इंस्टामार्ट x कल्याण ज्वैलर्स से सोने के सिक्के का स्कैम. 13,028 रुपये गायब!” सिर्फ 20 घंटे में ही इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज़, 5 हजार से ज्यादा लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिल चुके हैं.

लोगों ने ऑनलाइन गोल्ड ऑर्डर को बताया रिस्की

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने ऑनलाइन इतना महंगा सामान मंगाने को लेकर चिंता जताई. एक यूजर ने लिखा- “इंस्टामार्ट क्यों करना है, खुद जाकर खरीदो.” दूसरे ने @kalyanjewellers_official को टैग करते हुए लिखा- “अगर ब्रांड अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता है, तो ग्राहक को तुरंत पैसे लौटाए या जवाब दे.” एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज़ में लिखा- “भाई, गोल्ड इतना महंगा है कि इतने में खाली डिब्बा ही मिलेगा.”

ऑनलाइन महंगे सामान खरीदते वक्त रखें सावधानी

इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सोने-चांदी जैसे महंगे आइटम ऑनलाइन खरीदना सही है? ऑर्डर करते वक्त ग्राहक को न सिर्फ डिलीवरी की सुरक्षा बल्कि पार्सल की सील और कंपनी की प्रामाणिकता भी जांचनी चाहिए.

अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

