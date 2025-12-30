विज्ञापन
रेगिस्तान के बीच मिला सोने से भरा 500 साल पुराना जहाज! आखिर समुद्र से यहां कैसे पहुंचा?

Shipwreck in the Desert: समुद्र से मीलों दूर, रेत के समंदर में छिपा था एक असली खजाना. नामीबिया के रेगिस्तान में मिला 16वीं सदी का पुर्तगाली जहाज आज भी अपने साथ 500 साल पुराने रहस्य समेटे हुए है.

सोना, तूफान और गुमशुदा लोग...जानें आखिर क्या है Bom Jesus का रहस्य

500 Year Old Ship: अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी खोज की, जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया. यहां रेत के नीचे दबा मिला एक 16वीं सदी का पुर्तगाली जहाज, जो कभी अटलांटिक महासागर में व्यापारिक यात्रा पर निकला था. यह इलाका आज समुद्र से काफी दूर है, लेकिन कभी यहां समुद्री लहरें टकराती थीं.

2008 में खनन के दौरान खुला राज (Discovery During Mining)

futura-sciences.com के मुताबिक, यह जहाज 2008 में तब सामने आया, जब नामीबिया में हीरा खनन के दौरान समुद्री पानी हटाया गया. करीब 200 मीटर के इलाके में खुदाई करते वक्त रेत के नीचे एक विशाल लकड़ी का ढांचा दिखा. इसे बाद में 'ओरांजेमुंड शिपव्रेक' (Oranjemund wreck) कहा गया. रिसर्च के बाद पुष्टि हुई कि यह जहाज Bom Jesus था, जो 1500 के दशक में डूबा था.

सोना, चांदी और हाथी दांत का खजाना (Gold Coins and Ancient Treasure)

जहाज के अंदर से करीब 2,000 सोने के सिक्के, सैकड़ों किलो तांबे की सिल्लियां, चांदी के सिक्के और हाथी दांत मिले. ये सभी सामान यूरोप के रिनेसां दौर के व्यापार को दर्शाते हैं. हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों साल बाद भी ये चीजें बेहतरीन हालत में मिलीं.

तूफान बना जहाज की कब्र (Atlantic Storm Mystery)

इतिहासकारों के अनुसार, Bom Jesus भारत की ओर व्यापारिक यात्रा पर था. मार्च 1533 में नामीबिया के तट के पास एक भीषण तूफान ने इसे चट्टानों से टकरा दिया, जिससे यह डूब गया. हालांकि, जहाज का ढांचा काफी हद तक सुरक्षित रहा.

चालक दल कहां गया? रहस्य अब भी कायम (Missing Crew Mystery)

इस जहाज में करीब 200 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन अब तक किसी भी इंसानी अवशेष का पता नहीं चला. क्या सभी डूब गए, या कुछ लोग तट तक पहुंचने में कामयाब हुए? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है. Bom Jesus सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समुद्री इतिहास, व्यापार और रहस्यों का चलता-फिरता दस्तावेज है. यह खोज हमें याद दिलाती है कि धरती के सबसे सूखे कोनों में भी इतिहास छिपा हो सकता है.

