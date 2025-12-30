रेगिस्तान के बीच मिला सोने से भरा 500 साल पुराना जहाज! आखिर समुद्र से यहां कैसे पहुंचा?

500 Year Old Ship: अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी खोज की, जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया. यहां रेत के नीचे दबा मिला एक 16वीं सदी का पुर्तगाली जहाज, जो कभी अटलांटिक महासागर में व्यापारिक यात्रा पर निकला था. यह इलाका आज समुद्र से काफी दूर है, लेकिन कभी यहां समुद्री लहरें टकराती थीं.

2008 में खनन के दौरान खुला राज (Discovery During Mining)

futura-sciences.com के मुताबिक , यह जहाज 2008 में तब सामने आया, जब नामीबिया में हीरा खनन के दौरान समुद्री पानी हटाया गया. करीब 200 मीटर के इलाके में खुदाई करते वक्त रेत के नीचे एक विशाल लकड़ी का ढांचा दिखा. इसे बाद में 'ओरांजेमुंड शिपव्रेक' (Oranjemund wreck) कहा गया. रिसर्च के बाद पुष्टि हुई कि यह जहाज Bom Jesus था, जो 1500 के दशक में डूबा था.

ये भी पढ़ें:- मंगल पर भी आई थी बर्फीली तबाही! ESA की तस्वीरों ने खोले रहस्यमय निशान

सोना, चांदी और हाथी दांत का खजाना (Gold Coins and Ancient Treasure)

जहाज के अंदर से करीब 2,000 सोने के सिक्के, सैकड़ों किलो तांबे की सिल्लियां, चांदी के सिक्के और हाथी दांत मिले. ये सभी सामान यूरोप के रिनेसां दौर के व्यापार को दर्शाते हैं. हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों साल बाद भी ये चीजें बेहतरीन हालत में मिलीं.

तूफान बना जहाज की कब्र (Atlantic Storm Mystery)

इतिहासकारों के अनुसार, Bom Jesus भारत की ओर व्यापारिक यात्रा पर था. मार्च 1533 में नामीबिया के तट के पास एक भीषण तूफान ने इसे चट्टानों से टकरा दिया, जिससे यह डूब गया. हालांकि, जहाज का ढांचा काफी हद तक सुरक्षित रहा.

ये भी पढ़ें:-भारत ने OnlyFans पर उड़ाए करोड़ों, 11वें नंबर पर...क्या कर रहा है इंडिया?

चालक दल कहां गया? रहस्य अब भी कायम (Missing Crew Mystery)

इस जहाज में करीब 200 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन अब तक किसी भी इंसानी अवशेष का पता नहीं चला. क्या सभी डूब गए, या कुछ लोग तट तक पहुंचने में कामयाब हुए? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है. Bom Jesus सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समुद्री इतिहास, व्यापार और रहस्यों का चलता-फिरता दस्तावेज है. यह खोज हमें याद दिलाती है कि धरती के सबसे सूखे कोनों में भी इतिहास छिपा हो सकता है.

ये भी पढ़ें:-लड़की ने बॉयफ्रेंड को भेजा बर्फीली पहाड़ियों में बनाया मस्ती का वीडियो, देखते ही कांप गया कलेजा