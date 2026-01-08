विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Prices Today: आज 8 जनवरी, गुरुवार को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी, वायदा बाजार में कितना चढ़ गया गोल्‍ड-सिल्‍वर?

हाजिर बाजार के उलट वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.80 प्रतिशत कम होकर 1,37,969 रुपये हो गया है.

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Prices Today: आज 8 जनवरी, गुरुवार को क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी, वायदा बाजार में कितना चढ़ गया गोल्‍ड-सिल्‍वर?

Gold-Silver Rates Today: सोने-चांदी के भाव में तेजी जारी है और ये हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है. चांदी एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है, जबकि सोने कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. आज 8 जनवरी, गुरुवार को 24 कैरेट गोल्‍ड का भाव 1,38,260 रुपये/10 ग्राम के करीब चल रहा है, वहीं 22 कैरेट गोल्‍ड 1,26,740 रुपये के करीब चल रहा है. वहीं चांदी की बात करें तो ये 2,48,000 रुपये/किलो के पार चली गई है. कुछ शहरों में तो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपये/किलो के पार चला गया है. चांदी का गहना बनवाने पर 1,57,000 रुपये/किलो के करीब पड़ रहा है. 

नए ऑल-टाइम हाई पर चांदी

चांदी की कीमतों में तेजी जारी है और इसने बुधवार को एक बार फिर नया ऑल-टाइम हाई बनाया. IBJA यानी इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी की कीमत बुधवार को 4,850 रुपये बढ़कर 2,48,000 रुपये/ किलो हो गई है, जो कि मंगलवार को 2,43,150 रुपये/किलो थी.

चांदी की तुलना में सोने में कम तेजी 

चांदी की तुलना में सोने की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई है. 24 कैरेट सोने की कीमत मामूली 15 रुपये बढ़कर 1,36,675 रुपये पर पहुंच गई है, जो कि पहले 1,36,660 रुपये/10 ग्राम थी. 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,25,194 रुपये/10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि पहले 1,25,181 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. 18 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,02,506 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,02,495 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

वायदा बाजार में सोने-चांदी के भाव गिरे! 

हाजिर बाजार के उलट वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.80 प्रतिशत कम होकर 1,37,969 रुपये हो गया है. चांदी के 5 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 2.12 प्रतिशत कम होकर 2,53,326 रुपये हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.85 प्रतिशत कम होकर 4,457.71 और चांदी का दाम 2.89 प्रतिशत कम होकर 78.692 डॉलर प्रति औंस हो गया है.

एक्‍सपर्ट की राय भी जान लीजिए 

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि वायदा बाजार में सोने में कमजोरी की वजह डॉलर के मुकाबले रुपये का 0.30 प्रतिशत मजबूत होकर 89.84 होना है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी बाजार के लिए आने वाला सप्ताह आंकड़ों से भरा रहेगा, जिसमें एडीपी के गैर-कृषि रोजगार, गैर-कृषि वेतन और प्रारंभिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े जारी होंगे, जो सोने की कीमतों में अस्थिरता और दिशा ला सकते हैं. फिलहाल, निकट भविष्य में सोने की कीमत 1,36,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहने की उम्मीद है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver, Gold Silver Price Today, Gold Silver Coins, Gold Silver Import
Get App for Better Experience
Install Now