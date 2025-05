अप्रेजल हुआ या नहीं! जेप्टो, ब्लिंकिंट और इंस्टामार्ट दे रहे मजेदार जवाब, देख नहीं रुक रही लोगों की हंसी

अप्रैल-मई का महीना हर नौकरीपेशा वाले के लिए खास होता है क्योंकि ये अप्रेजल वाला माह है. इस बीच पीनट्स फॉर अप्रेजल (Peanuts For Appraisals) ट्रेंड वाले ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी के चुटीले मजाक ने इंटरनेट को लोटपोट कर दिया है. एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने देखा कि ज़ेप्टो ऐप में "अप्रेजल" टाइप करने पर, सचमुच मूंगफली आती है.

एक्स यूजर हर्षिता ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "ब्रांड मोमेंट मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं. जब आप @ZeptoNow पर 'अप्रेजल' खोजते हैं, तो आपको मूंगफली मिलती है! यह पागलपन है, है न?" स्क्रीनशॉट में सर्च ऑपशन में अप्रेजल लिखा हुआ नजर आ रहा है और खोज परिणाम में में मूंगफली के स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं.

Brands are so good at moment marketing. When you search “appraisal” on @ZeptoNow you find peanuts! That's crazy, no??? pic.twitter.com/OaQU95adkc