दिल्ली का अनोखा रेलवे स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म पर ही बसी है 'बस्ती', दो-दो मंजिला घर बनाकर रह रहे लोग

Delhi Azadpur Railway Station: दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है. जी हां, ये है दिल्ली का आज़ादपुर रेलवे स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं, बल्कि सैंकड़ों परिवारों के लिए “घर” बन चुका है. कोई चारपाई डालकर बैठा है, कोई वहीं चूल्हा जलाकर खाना बना रहा है, यही है इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी.
मजबूरी या आदत?
कई लोग यहां सालों से रह रहे हैं. कुछ के पास रहने की जगह नहीं, तो कुछ ने मजदूरी के लिए यहीं डेरा डाल लिया है. रेलवे के कई प्रयासों के बावजूद ये लोग यहां से हटने को तैयार नहीं. उनके लिए यही प्लेटफॉर्म अब घर बन गया है, छत भले न हो, मगर अपनापन है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेन से यात्रा कर रहे शख्स ने अपने वीडियो में दिखाया है कि कैसे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग अपने घर बनाकर रहे हैं. कुछ ने दो मंजिला घर भी बनाए हुए हैं. बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही खेल रहे हैं. महिलाएं वहीं चूल्हा जलाकर खाना बना रही है.
देखें Video:
शाबाश भारतीय रेल 👏
राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर रेलवे स्टेशन लगभग कब्जा ही हो गया और @RailMinIndia को भनक भी न लगी।
यात्रियों के लिए परेशानी
यह बस्ती यात्रियों के लिए परेशानी भी बनती जा रही है. प्लेटफॉर्म पर बिखरा सामान, चारपाइयां और बच्चों की आवाजाही से सफर करने वालों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं. कई बार रेलवे प्रशासन सफाई और सुरक्षा के लिए कार्रवाई भी करता है, मगर कुछ दिन बाद स्थिति फिर वही हो जाती है. इस वीडियो को एक्स पर @NCIBHQ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- शाबाश भारतीय रेल- राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर रेलवे स्टेशन लगभग कब्जा ही हो गया और @RailMinIndia को भनक भी न लगी.
क्यों डरती है सरकार इनसे?
46 सेकंड के इस वीडियो को अबतक 5 लाख से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है और 14 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- ये आज से नहीं है, 20 साल से तो मैं देख रहा हूं और यहां ज्यादातर हिंदू मिलेंगे. दूसरे ने लिखा- क्यों डरती है सरकार इनसे? तीसरे ने लिखा- यही हाल सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर भी है.
दिल्ली की एक अलग हकीकत
दिल्ली जैसे महानगर में यह दृश्य सवाल खड़ा करता है, जब राजधानी में ही लोग प्लेटफॉर्म पर घर बनाने को मजबूर हैं, तो बाकी शहरों की हालत क्या होगी? ये नज़ारा सिर्फ एक स्टेशन की कहानी नहीं, बल्कि उस सामाजिक असमानता की तस्वीर है जो आज भी हमारे देश में मौजूद है.
