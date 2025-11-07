सिर्फ 6 साल में खत्म किया 53 लाख का होम लोन! दिल्ली के इंजीनियर ने बताईं ये 6 खास टिप्स, आपको भी होगा फायदा

दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो फिलहाल जर्मनी में काम कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 6 साल में 53 लाख रुपये का होम लोन पूरा चुका दिया है. Reddit पर साझा की गई अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा- “मैंने सितंबर 2019 में होम लोन लिया था और नवंबर 2025 में उसे पूरा चुकता कर दिया.” उन्होंने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए लिखा, कि यह सफर आसान नहीं था लेकिन इससे उन्हें कई अहम बातें सीखने को मिलीं.

मानसिक दबाव होता है असली चुनौती

इंजीनियर ने लिखा- “अगर आप ज़्यादा सोचते हैं या चिंता करने की आदत है, तो होम लोन मत लीजिए.” उन्होंने कहा कि EMI का तनाव हर महीने महसूस होता है और अगर आर्थिक प्लानिंग मजबूत न हो तो यह बोझ और बढ़ जाता है.

समय पर योजना बनाना है जरूरी

उनका दूसरा सबक था कि किसी भी लोन से पहले दोस्तों, परिवार या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेना जरूरी है. उन्होंने कहा कि लोन के साथ आने वाली जिम्मेदारियां पहले से समझ लेना बेहतर रहता है ताकि बाद में पछताना न पड़े.

विदेश में काम ने बनाई मदद आसान

उन्होंने बताया कि 2021 में जर्मनी जाने के बाद उनकी आमदनी बढ़ी, जिससे वे लोन जल्दी बंद कर पाए. उन्होंने लिखा, “विदेश में रहकर सेविंग्स बढ़ाना आसान हुआ और उसी ने मुझे ब्याज बचाने में मदद की.”

घर खरीदना हमेशा ‘सपना' नहीं, जिम्मेदारी भी है

उन्होंने साफ कहा, कि घर खरीदना भावनात्मक रूप से सुखद होता है, लेकिन इसके साथ में मेंटेनेंस और खर्चे भी आते हैं. उन्होंने लिखा, “घर का मालिक होना मतलब उसकी हर समस्या का मालिक होना भी है.”

नेटवर्थ और लिक्विडिटी में फर्क समझें

उन्होंने बताया कि उनका घर अब 1 करोड़ रुपये का है, लेकिन बैंक अकाउंट लगभग खाली है. यानी कागज़ पर अमीर दिखना और असल में पैसा होना, दोनों अलग बातें हैं. उन्होंने कहा, “प्लानिंग जरूरी है वरना आप कर्ज से बाहर निकलने में वक्त लगा देंगे.”

सोशल मीडिया पर मिली बधाइयां

उनकी पोस्ट पर सैकड़ों यूज़र्स ने उन्हें बधाई दी. एक यूजर ने लिखा, “EMI के तनाव से मुक्त होना सबसे बड़ी जीत है, जश्न मनाना बनता है!” दूसरे ने कहा, “आपकी कहानी प्रेरणादायक है, इसमें मेहनत और अनुशासन दोनों झलकते हैं.”

