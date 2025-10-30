विज्ञापन
विशेष लिंक

खिड़की के बाहर पेंट करने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़, लोग बोले -भाई के दिमाग का तो जवाब नहीं!

सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खिड़की के बाहरी हिस्से को पेंट करने के लिए ऐसा अनोखा जुगाड़ लगाया कि लोग उसके दिमाग के दीवाने हो गए.

Read Time: 3 mins
Share
खिड़की के बाहर पेंट करने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़, लोग बोले -भाई के दिमाग का तो जवाब नहीं!
खिड़की के बाहर पेंट करने के लिए शख्स ने लगाया तगड़ा जुगाड़

Window Painting Hack: भारत में जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं और इसका ताजा सबूत एक वायरल वीडियो दे रहा है. वीडियो में एक शख्स खिड़की के बाहरी हिस्से को पेंट करता दिख रहा है, लेकिन तरीका ऐसा कि देखने वालों के मुंह खुले रह गए. खिड़की ऊंचाई पर थी और बाहर निकलना खतरनाक था, लेकिन शख्स ने जोखिम उठाए बिना काम निपटाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि हर कोई उसकी सोच का फैन हो गया.

कमाल का देसी इनोवेशन

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने अपने हाथ को किड़की के बाहर निकाला हुआ है और हाथ में एक छोटा शीशा पकड़ा हुआ है. दूसरे हाथ में शख्स ने पेंट ब्रश लिया हुआ है. अब क्योंकि खिड़की इतनी ऊंचाई पर है कि बाहर निकलकर पेंट करना काफी मुश्किल है, इसलिए शख्स ने शीशे से ऐसा जुगाड़ किया और शीशे में देखकर ही वो खिड़की के बाहरी हिस्से को पेंट कर रहा है. अगर आपको अब भी ये जुगाड़ समझ न आया हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें. वीडियो देखने के बाद तो आप भी इस शख्स के दिमाग के मुरीद हो जाएंगे. लोगों को उसका यह आइडिया इतना पसंद आया कि वीडियो देखते ही देखते लाखों बार शेयर किया गया.

देखें Video:

“ऐसे दिमाग वालों से ही चलता है देश”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@0o_yes) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर तारीफों भरे कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा - “भाई, तू इंजीनियरिंग छोड़कर आर्ट कर ले, टैलेंट कूट-कूटकर भरा है.” दूसरे ने मजाक में कहा - “इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में हर मुश्किल आसान लगती है.” कई लोगों ने इसे “सुरक्षित और स्मार्ट वर्किंग का बेहतरीन तरीका” बताया.

देसी जुगाड़ का कोई तोड़ नहीं

भारत में ऐसे अनगिनत वीडियो रोज वायरल होते हैं, जो यह साबित करते हैं कि जुगाड़ सिर्फ तरीका नहीं, सोच है. यह वीडियो भी उसी क्रिएटिविटी का नतीजा है, जहां लोग सीमित संसाधनों में भी बड़े-बड़े काम कर जाते हैं. लोग अब ऐसे वीडियो को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं. यह दिखाता है कि थोड़ी सी समझदारी से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है.

यह भी देखें: चप्पल को बेसन में लपेटकर बनाई पकौड़ी और खा गया! यूजर्स बोले- पेट से पहले दिमाग खराब हो गया क्या ? जानें सच्चाई

अफगानिस्तान में आखिरी सिख, कैमरे के सामने हड़बड़ाया, बोला Video मत बनाओ, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

कलयुग से भला कोई युग नहीं... भक्त के सवाल पर बोले प्रेमानंद महाराज, त्रेतायुग में ऋषियों को कच्चा चबा जाते थे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jugaad Video, Painting Hack, Jugaad Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now