खिड़की के बाहर पेंट करने के लिए शख्स ने लगाया ऐसा तगड़ा जुगाड़, लोग बोले -भाई के दिमाग का तो जवाब नहीं!

Window Painting Hack: भारत में जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं और इसका ताजा सबूत एक वायरल वीडियो दे रहा है. वीडियो में एक शख्स खिड़की के बाहरी हिस्से को पेंट करता दिख रहा है, लेकिन तरीका ऐसा कि देखने वालों के मुंह खुले रह गए. खिड़की ऊंचाई पर थी और बाहर निकलना खतरनाक था, लेकिन शख्स ने जोखिम उठाए बिना काम निपटाने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि हर कोई उसकी सोच का फैन हो गया.

कमाल का देसी इनोवेशन

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने अपने हाथ को किड़की के बाहर निकाला हुआ है और हाथ में एक छोटा शीशा पकड़ा हुआ है. दूसरे हाथ में शख्स ने पेंट ब्रश लिया हुआ है. अब क्योंकि खिड़की इतनी ऊंचाई पर है कि बाहर निकलकर पेंट करना काफी मुश्किल है, इसलिए शख्स ने शीशे से ऐसा जुगाड़ किया और शीशे में देखकर ही वो खिड़की के बाहरी हिस्से को पेंट कर रहा है. अगर आपको अब भी ये जुगाड़ समझ न आया हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें. वीडियो देखने के बाद तो आप भी इस शख्स के दिमाग के मुरीद हो जाएंगे. लोगों को उसका यह आइडिया इतना पसंद आया कि वीडियो देखते ही देखते लाखों बार शेयर किया गया.

देखें Video:

“ऐसे दिमाग वालों से ही चलता है देश”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@0o_yes) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर तारीफों भरे कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा - “भाई, तू इंजीनियरिंग छोड़कर आर्ट कर ले, टैलेंट कूट-कूटकर भरा है.” दूसरे ने मजाक में कहा - “इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में हर मुश्किल आसान लगती है.” कई लोगों ने इसे “सुरक्षित और स्मार्ट वर्किंग का बेहतरीन तरीका” बताया.

देसी जुगाड़ का कोई तोड़ नहीं

भारत में ऐसे अनगिनत वीडियो रोज वायरल होते हैं, जो यह साबित करते हैं कि जुगाड़ सिर्फ तरीका नहीं, सोच है. यह वीडियो भी उसी क्रिएटिविटी का नतीजा है, जहां लोग सीमित संसाधनों में भी बड़े-बड़े काम कर जाते हैं. लोग अब ऐसे वीडियो को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन के रूप में देख रहे हैं. यह दिखाता है कि थोड़ी सी समझदारी से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है.

