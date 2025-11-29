ग्लूकोज ड्रिप स्टाइल में किया ऐसा जुगाड़, जिंदगी भर नहीं बुझेगा दीपक! Video देख लोगों ने पकड़ा माथा

भारत में यह सब क्या देखना पड़ा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपके जेहन में भी यह बात आने वाली है. अगर जुगाड़ कंपटीशन में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता तो भारत इस अवार्ड को दुनिया के किसी भी देश को नहीं जीतने देता. जुगाड़ और तरह-तरह के टिकाऊ काम करने में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं है. इस वीडियो को देखने के बाद तो आप यकीनन कह देंगे कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. पहले तो आपके दिमाग में यह बात आएगी कि क्या ऐसा भी किया जा सकता था? क्या ऐसा भी कोई जुगाड़ हो सकता था? क्या दिमाग इतना कुछ भी सोच सकता है? यह वीडियो एक शादी वाले घर से आया है. इस वीडियो में क्या है, चलिए देखते हैं.



दीया ना बुझने का जबरदस्त जुगाड़

शादी में बान बैठाने की एक रस्म होती है. यानी एक मटके में एक बांस या लठ गाड़ा जाता है और उसके पास एक दीया जलाकर रखा जाता है और वो दीया बुझना नहीं चाहिए. इसलिए घर की महिलाएं उसकी निगरानी रखती रहती हैं और समय-समय पर उसमें तेल डालती रहती हैं, ताकि तेल खत्म होने से दीया बुझ ना जाए, लेकिन यह क्या? दीया ना बुझ जाए इसके लिए इतना जबरदस्त इंतजाम भी हो सकता है, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. दरअसल, इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे एक पेशेंट को ड्रिप के जरिए शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इस घर के किसी सदस्य ने वैसा ही जुगाड़ कर दीया ना बुझे वहां ड्रिप वाला सिस्टम सेट कर दिया है. आप देख सकते हैं कि कैसे बोतल से जुड़े एक पाइप से बूंद-बूंद तेल दिए में टपक रहा है.

देखें Video:



लोग बोले- टेक्नोलॉजिया

अब जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है. फिलहाल वीडियो पर 7 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं, लेकिन इस जुगाड़ पर आ रहे कमेंट्स बहुत ही ज्यादा एटरटेनिंग हैं. इस पर एक यूजर लिखता है, 'लगता है दूल्हा डॉक्टर है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'दीपक तो अमर हो गया'. तीसरे ने लिखा है, 'अखंड दीपक का जबरदस्त जुगाड़'. चौथा यूजर लिखता है, 'जब तक जिएगा तब तक दीया जलेगा'. एक और लिखता है, 'यह टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लोगों के लाफिंग इमोजी से भर चुका है और कईयों ने लिखा है टेक्नोलॉजिया और कई यूजर्स इस जुगाड़ को देख शॉक्ड हैं.

यह भी पढ़ें: बेरोजगारी का जबरदस्त इलाज, पुराने बोरे से लड़के ने छापे हजारों रुपए, VIDEO में देखें भौकाली आइडिया

भारत का सबसे महंगा नंबर प्लेट! 1.17 करोड़ रु है कीमत, किसने खरीदा, क्यों है ये इतना खास और कैसे खरीद सकते हैं?

बस की विंडो सीट पर बैठी पत्नी को लग रही थी तेज़ धूप, बचाने के लिए पति ने जो किया, देखकर दिल हार बैठे लोग



