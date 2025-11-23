बंदरों ने किया तंग...तो आंटी ने निकाला देसी जुगाड़, वॉशिंग मशीन में डाल दिया गेहूं

Washing Machine Me Gehu Sukhane Ka Video: कभी-कभी इंटरनेट पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और कई बार लोग सोच में भी पड़ जाते हैं कि, 'लोग आखिर कर क्या देते हैं.' ऐसा ही एक ताजा वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक आंटी, बंदरों के आतंक से परेशान होकर एक ऐसा जुगाड़ निकालती हैं कि पूरा इंटरनेट चकरा गया. छत पर बंदर पिछले दो दिनों से उनका गेहूं बर्बाद कर रहे थे, तो आंटी ने फैसला किया कि 'अब वॉशिंग मशीन ही मेरी मदद करेगी.' यानी कपड़े धोने वाली मशीन को गेहूं सुखाने का सुपरहीरो टूल बना दिया गया.

वॉशिंग मशीन में आंटी ने सुखाया गेहूं (Washing Machine Me Sukhaya Gehu)

वीडियो में आंटी बताती हैं कि बंदरों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि गेहूं को धूप में सुखाना नामुमकिन हो गया. तो उन्होंने सोचा 'धूप नहीं है? कोई बात नहीं, ड्रायर तो है.' उन्होंने कपड़े का एक बड़ा सा पोटली बनाया, उसमें गेहूं भरा और उसे सीधे वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल दिया. लोग तो इस बात से ही राहत महसूस कर रहे हैं कि, अच्छा हुआ गेहूं धुला नहीं...नहीं तो नतीजा इतना मजेदार होता कि इंटरनेट इसे सालभर याद रखता.

5 मिनट का कमाल, आंटी की खुशी संभल नहीं रही थी (Washing Machine Hacks India)

ड्रायर ऑन होते ही आंटी पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई देती हैं. 5 मिनट बाद जैसे ही वे गेहूं चेक करती हैं, उनकी खुशी देखते ही बनती है. वो खुशी से चिल्लाते हुए कहती हैं, 'देखिए दोस्तों...5 मिनट में काम हो गया.' फिर हंसते-हंसते वह सूखे गेहूं को छत पर डाल देती हैं और गर्व से बताती हैं कि अब तो उनका दिनभर का काम मिनटों में निपट गया. क्लिप देखकर लोग कह रहे हैं, 'मम्मी लोग देश को चलाते ही नहीं, चलाना सिखाती भी हैं.'

इंस्टाग्राम पर धमाका व्यूज और लाइक्स की बारिश (Viral Aunty Jugaad Video)

@adityasaloni2015 द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो ने धमाका मचा दिया है. अब तक इस वीडियो को 21 लाख व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 21,000 लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं. वहीं 500 से ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो पर लोग कर चुके हैं. जनता इस 'जुगाड़ की देवी' वाली आंटी को देखकर ठहाके लगा रही है. कमेंट्स में नए-नए तंज और मजेदार लाइन्स की बाढ़ आ गई है.

इंटरनेट की जनता हुई निशब्द और कमेंट्स में छूटे ठहाके (Wheat Drying Washing Machine)

इस वीडियो पर कुछ मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिले हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मम्मी लोग कितनी क्यूट होती हैं, हर चीज में जुगाड़ ढूंढ़ लेती हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कपड़े हटा कर डालो, आटा भी पिस जाएगा.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'वॉशिंग मशीन भी सोच रही होगी..ये मेरी किस्मत में क्या लिख दिया भगवान?' चौथे यूजर ने लिखा, 'अब रोटी में सर्फ एक्सेल की खुशबू आएगी.' लोग कह रहे हैं कि इंडिया में मशीन चाहे कोई भी हो...यूज ऐसे होंगे कि इंजीनियरिंग भी शर्मा जाए.

जुगाड़ की ताकत, पर अपने रिस्क पर ही करें ट्राय (Indian Jugaad Viral Reel)

हालांकि लोग इस इनोवेशन पर मजे ले रहे हैं, लेकिन कई यूजर्स ने चेतावनी भी दी है. एक यूजर ने लिखा, 'मशीन में गेहूं सुखाना न तो मशीन के लिए अच्छा है, न गेहूं की खुशबू के लिए,' यानी ये जुगाड़ सिर्फ मनोरंजन के लिए बढ़िया है, पर घर पर ट्राय करने से पहले थोड़ा सोचिए जरूर.

