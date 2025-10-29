विज्ञापन
विशेष लिंक

अफगानिस्तान में आखिरी सिख, कैमरे के सामने हड़बड़ाया, बोला Video मत बनाओ, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

यह वीडियो इंडियन व्लॉगर पुलकित चौधरी ने शेयर किया है. वह अफगानिस्तान में एक सिख की दुकान में पहुंचे थे, जहां सिख ने दावा किया कि वह अफगानिस्तान में एकमात्र सिख बचा है और बाकी सभी छोड़कर जा चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अफगानिस्तान में आखिरी सिख, कैमरे के सामने हड़बड़ाया, बोला Video मत बनाओ, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी
अफगानिस्तान में आखिरी सिख की कहानी रोंगटे खड़े कर देगी

The Last Sikh In Afghanistan: किसी भी इंसान के लिए दूसरे देश में रहना इतना आसान नहीं हैं, जितना कि लोग समझते हैं. क्योंकि हर देश के अपने नियम-कानून होते हैं, अपना संविधान होता है, अपना शासन होता और अलग देश में उनके ही मुताबिक चलना होता है. अब अफगानिस्तान से एक ऐसा वीडियो आया है, जो आपको डरा सकता है.  यह वीडियो इंडियन व्लॉगर पुलकित चौधरी ने शेयर किया है. वह अफगानिस्तान में एक सिख की दुकान में पहुंचे थे, जहां सिख ने दावा किया कि वह अफगानिस्तान में एकमात्र सिख बचा है और बाकी सभी छोड़कर जा चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डर घूमता रहेगा.

अफगानिस्तान में आखिरी सिख 

आपको बता दें, एक दौर था जब सिखों का दूसरा घर अफगानिस्तान हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए युद्ध, प्रवासन और अत्याचार के कारण कई लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में बचे एकमात्र सिख हरजीत सिंह के मन में भी कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पुलकित को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना किया था. इस वीडियो को शेयर कर पुलकित ने लिखा है, अकेला लेकिन टूटा हुआ नहीं (Alone but unbroken) अफगानिस्तान में आखिरी सिख'. पुलकित ने बताया कि जब हरजीत ने उनके डॉक्यूमेंट देख यह तसल्ली कर ली कि वह इंडियन है तो उसे वीडियो रिकॉर्ड करने से नहीं रोका. हरजीत ने कहा, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि दुनिया को मेरी कहानी पता चल सके'.

देखें Video:
 

'मैं यहीं पैदा हुआ हूं'

वीडियो में हरजीत ने अफगानिस्तान में अपना पूरा इतिहास बताया. हरजीत ने कहा, मेरी तो पैदाइश ही यहां की है, सुल्तान महमूद के टाइम से हम यहां हैं, यहां अब बस दो सिख बचे हैं, एक अभी इंडिया गया हुआ है और फिलहाल मैं ही हूं यहां'. हरजीत ने आगे बताया साल 2016 के बाद से यहां से सिखो की संख्या घटी है, जिनके यहां बिजनेस थे वो अब इंडिया से मैनेज कर रहे हैं. हरजीत ने यह भी कहा कि उन्हें यहां तालिबान से कोई मुश्किल नहीं है. आखिर में हरजीत ने पुलकित से पूछा क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, तो इस पर पुलकित ने नहीं बोला. अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में पुलकित ने लिखा है, यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि साहस, अकेलेपन और एक उम्मीद की है.

यह भी पढ़ें: कलयुग से भला कोई युग नहीं... भक्त के सवाल पर बोले प्रेमानंद महाराज, त्रेतायुग में ऋषियों को कच्चा चबा जाते थे

ब्रेकअप हुआ है, काम नहीं कर पा रहा... कर्मचारी ने मांगी छुट्टी, ईमेल पढ़ CEO ने जो कहा, आप सोच भी नहीं सकते

20 लीटर वाली बोतल से शख्स ने ऐसे निकाला पानी, 2 करोड़ लोगों ने देखा Video, बोले- देश चाइना से भी आगे निकल गया


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Afghanistan Taliban, Afghanistan, Sikh In Afghanistan
Get App for Better Experience
Install Now