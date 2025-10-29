चप्पल को बेसन में लपेटकर बनाई पकौड़ी और खा गया! यूजर्स बोले- पेट से पहले दिमाग खराब हो गया क्या ? जानें सच्चाई

Chappal Pakora Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप सामने आई उसने सबका ध्यान खींच लिया है. वीडियो में एक शख्स चप्पल की पकौड़ी बनाते और फिर खुद खाते हुए दिखाई दे रहा है. यह नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया और कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

चप्पल को काटकर बनाई पकौड़ी!

वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले शख्स लौकी को काटकर उसकी चप्पल बनाता है. जब लौकी से बनी चप्पल का पूरा शेप बनकर तैयार हो जाता है तो शख्स उसे बेसल के घोल में डालता है और फिर कढ़ाई पर चढ़े गर्म तेल में फ्राई करने लगता है. आखिर में वो इसी चप्पल के पकौड़े को काटकर सॉस लगाकर खाता भी है. कई यूजर्स को पहले तो लगा कि यह असली चप्पल है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकली.

देखें Video:

लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा -“भाई, अब तो पकौड़े भी फैशन में आ गए!” दूसरे ने कहा -“पहले सोचा सच में चप्पल है, फिर राहत मिली कि मज़ाक था. वहीं कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ऐसे वीडियो बिना सच्चाई जाने शेयर न करें.

इंटरनेट पर बढ़ रहा ‘वायरल कंटेंट का पागलपन'

यह वीडियो इस बात का उदाहरण है कि व्यूज़ के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं. हालांकि इस बार मामला मजाकिया निकला, लेकिन यह सोशल मीडिया पर फैलती भ्रामक सामग्री पर भी सवाल उठाता है.

