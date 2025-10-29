ब्रेकअप हुआ है, काम नहीं कर पा रहा... कर्मचारी ने मांगी छुट्टी, ईमेल पढ़ CEO ने जो कहा, आप सोच भी नहीं सकते

गुरुग्राम के एक उद्यमी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक कर्मचारी की छुट्टी की अर्जी शेयर की, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की “सबसे ईमानदार रिक्वेस्ट” बताया. यह पोस्ट जसवीर सिंह ने साझा की है, जो Knot Dating ऐप के को-फाउंडर और CEO हैं. उन्होंने लिखा - “Gen Z doesn't do filters,” यानी आज की पीढ़ी अपने भावनाओं को छिपाती नहीं, बल्कि खुले तौर पर सामने रखती है.

ब्रेकअप के बाद मांगी छुट्टी

जसवीर सिंह ने बताया कि उनके एक कर्मचारी ने ईमेल के जरिए छुट्टी मांगी. वजह कुछ अलग थी- कर्मचारी ने साफ लिखा, कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वह काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा. उसने कुछ दिन का समय मांगा ताकि खुद को संभाल सके.

ईमेल में लिखा था - “हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं. मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, और 28 से 8 तक की छुट्टी लेना चाहता हूं.” तो जसवीर सिंह ने जवाब दिया – “Leave approved, instantly.” इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर CEO की जमकर तारीफ हो रही है.

Got the most honest leave application yesterday. Gen Z doesn't do filters! pic.twitter.com/H0J27L5EsE — Jasveer Singh (@jasveer10) October 28, 2025

सोशल मीडिया पर मिली तारीफें

पोस्ट वायरल होते ही X पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है.” दूसरे ने कहा, “अब वर्कप्लेस पर भी इमोशनल वेलबीइंग पर खुलकर बात होना एक अच्छी बात है.” कुछ ने मजाक में लिखा, “लोग शादी के लिए इतनी छुट्टी नहीं लेते जितनी ब्रेकअप के लिए ली जा रही है.” इस पर CEO ने भी हंसते हुए जवाब दिया - “ब्रेकअप के लिए ज़्यादा छुट्टी चाहिए, शादी से ज़्यादा!”

बदलती वर्क कल्चर की तस्वीर

यह वाकया सिर्फ एक मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आज की Gen Z पीढ़ी काम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी पारदर्शी हो रही है. जहां पहले लोग निजी कारण छिपाते थे, वहीं अब वे खुलकर अपनी स्थिति बताने से नहीं झिझकते और ऐसे समझदार बॉस उस बदलाव को अपनाते नजर आ रहे हैं.

