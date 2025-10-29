विज्ञापन
विशेष लिंक

ब्रेकअप हुआ है, काम नहीं कर पा रहा... कर्मचारी ने मांगी छुट्टी, ईमेल पढ़ CEO ने जो कहा, आप सोच भी नहीं सकते

गुरुग्राम के CEO जसवीर सिंह ने एक कर्मचारी की ब्रेकअप लीव मंजूर की और उसे अब तक की “सबसे ईमानदार छुट्टी की रिक्वेस्ट” बताया. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Read Time: 3 mins
Share
ब्रेकअप हुआ है, काम नहीं कर पा रहा... कर्मचारी ने मांगी छुट्टी, ईमेल पढ़ CEO ने जो कहा, आप सोच भी नहीं सकते
कर्मचारी ने मांगी ‘ब्रेकअप लीव, सीईओ ने कही यह बात

गुरुग्राम के एक उद्यमी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने एक कर्मचारी की छुट्टी की अर्जी शेयर की, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी की “सबसे ईमानदार रिक्वेस्ट” बताया. यह पोस्ट जसवीर सिंह ने साझा की है, जो Knot Dating ऐप के को-फाउंडर और CEO हैं. उन्होंने लिखा - “Gen Z doesn't do filters,” यानी आज की पीढ़ी अपने भावनाओं को छिपाती नहीं, बल्कि खुले तौर पर सामने रखती है.

ब्रेकअप के बाद मांगी छुट्टी

जसवीर सिंह ने बताया कि उनके एक कर्मचारी ने ईमेल के जरिए छुट्टी मांगी. वजह कुछ अलग थी- कर्मचारी ने साफ लिखा, कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वह काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा. उसने कुछ दिन का समय मांगा ताकि खुद को संभाल सके.

ईमेल में लिखा था - “हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं. मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, और 28 से 8 तक की छुट्टी लेना चाहता हूं.” तो जसवीर सिंह ने जवाब दिया – “Leave approved, instantly.” इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर CEO की जमकर तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर मिली तारीफें

पोस्ट वायरल होते ही X पर लोगों ने ढेरों कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “ऐसी ईमानदारी कम ही देखने को मिलती है.” दूसरे ने कहा, “अब वर्कप्लेस पर भी इमोशनल वेलबीइंग पर खुलकर बात होना एक अच्छी बात है.” कुछ ने मजाक में लिखा, “लोग शादी के लिए इतनी छुट्टी नहीं लेते जितनी ब्रेकअप के लिए ली जा रही है.” इस पर CEO ने भी हंसते हुए जवाब दिया - “ब्रेकअप के लिए ज़्यादा छुट्टी चाहिए, शादी से ज़्यादा!”

बदलती वर्क कल्चर की तस्वीर

यह वाकया सिर्फ एक मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आज की Gen Z पीढ़ी काम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी पारदर्शी हो रही है. जहां पहले लोग निजी कारण छिपाते थे, वहीं अब वे खुलकर अपनी स्थिति बताने से नहीं झिझकते और ऐसे समझदार बॉस उस बदलाव को अपनाते नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मैं कॉकरेच मारता हूं, पाप किसे लगेगा? भक्त के सवाल पर अनिरुद्धाचार्य ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

बच्ची का इलाज नहीं करूंगी...अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर ने पिता को जड़ा थप्पड़, वायरल हुआ Video

रोटी फुलाने के लिए शख्स ने किया साइकिल में हवा भरने वाले पंप का इस्तेमाल, जुगाड़ देख घूम जाएगा दिमाग!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurgaon CEO Viral Post, Breakup Leave Request, Viral Post
Get App for Better Experience
Install Now