Abhishek Sharma-Vaibhav Suryavanshi; Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा राउंड 29 दिसंबर को शुरू हो चुका है, जिसमें कई बड़े नाम फोकस में रहेंगे. रोहित शर्मा भले ही मुम्बई के लिए आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं लेकिन उनकी टीम ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और छत्तीसगढ़ को 142 रन पर ऑलआउट कर दिया अब मुंबई को जीत के लिए 50 ओवर में 143 रन बनाने हैं. इसके साथ ही फैंस को वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने के लिए जयादा इंतजार नहीं करना होगा, बैटिंग से पहले वैभव ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया है और do शानदार कैच लपका है चार बार की चैंपियन मुंबई जयपुर में छत्तीसगढ़ से भिड़ रही है, जबकि दिल्ली अलूर में सौराष्ट्र से खेल रही है. रांची में वैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार का सामना मेघालय से हो रहा है. वहीं तमिलनाडु अहमदाबाद में पांच बार की विजेता कर्नाटक के सामने है. (LIVE SCORECARD)
Vijay Hazare Trophy 2025 Live Latest Updates: ध्रुव जुरेल का शतक, रिंकू सिंह की जबरदस्त अर्धशतकीय पारी
उत्तर प्रदेश की तरफ से रिंकू सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 63 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं. उत्तर प्रदेश की टीम ने 45 ओवर में 5 विकेट खोकर 299 रन बना लिए हैं, दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल ने शतक लगाकर अभी नाबाद बने हुए हैं.
Vijay Hazare Trophy 2025 Live Latest Updates: मुंबई ने लक्ष्य का पीछा शुरू किया
मुंबई ने लक्ष्य का पीछा शुरू कर दिया है, लक्ष्य बड़ा ना होने के कारण मुंबई बिना कोई विकेट गवाए लक्ष्य को हासिल करना जरूर चाहेगी
Vijay Hazare Trophy 2025 Live Latest Updates: वैभव सूर्यवंशी पर फैंस की रहेगी नजर
4 ओवर का खेल बाकी है बिहार और मेघालय के बीच खेले जा रहे मुकाबले में, इसके साथ ही 46 ओवर में 7 विकेट गवांकर मेघालय ने 168 रन बना लिए हैं. अब आज देखना होगा की वैभव सूर्यवंशी की बिहार टीम कितने ओवर में ये मैच खत्म करेगी.
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: मुंबई को जीत के लिए बनाने हैं143 रन
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: वैभव ने शानदार फील्डिंग का किया प्रदर्शन
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: वेंकटेश अय्यर सस्ते में आउट
मध्य प्रदेश ने केरल के खिलाफ वेंकटेश अय्यर का विकेट गंवा दिया. अय्यर, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के लिए 7 करोड़ रुपये में खरीदा है, हिमांशु मंत्री के साथ छोटी सी गलतफहमी के कारण 16 गेंदों में 8 रन बनाकर रन आउट हो गए.
VIjay Hazare Trophy 2025: पंजाब के 6 विकेट गिरे
अच्छी शुरुआत के बावजूद, पंजाब उत्तराखंड के खिलाफ रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है. अपने ओपनर प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा को खोने के बाद, पंजाब ने चार और विकेट गंवा दिए हैं. नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंह, रमनदीप सिंह और हरप्रीत बराड़ भी आउट हो गए हैं.
PUN 114/6 (26 ओवर)
Vijay Hazare Trophy Liv Updates: वैभव सूर्यवंशी की बिहार टीम का जलवा
टीम इंडिया स्टार अभिषेक शर्मा का बल्ला आज भले नहीं चला लेकिन अभी फैंस के लिए रोमांच बाकी है, वैभव सूर्यवंशी की बिहार टीम फिलहाल फील्डिंग कर रही है और मेघालय की आधी टीम 100 रन से पहले ही पवेलियन लौट गई है.
Vijay Hazare Trophy 2025 Live Updates: मुश्किल में पंजाब
पंजाब के 100 रन पर 5 विकेट गिरा चुके हैं. मयंक मिश्रा ने दो विकेट लिए हैं.
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा
आर्यन जुयाल ने 38 गेंदों में 26 रन बनाए और उत्तर प्रदेश को अच्छी शुरुआत देने के बाद अपना विकेट गंवा दिया. इस दौरान अभिषेक गोस्वामी के साथ मिलकर 77 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जिन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. ध्रुव जुरेल तीसरे नंबर पर आए हैं। 16 ओवर में यूपी का स्कोर 86/1 है.
Vijay Hazare Trophy Live: अंकित शर्मा की शानदार गेंदबाजी
अंकित शर्मा ने मध्य प्रदेश के दोनों ओपनर हर्ष गावड़ी और यश दुबे को आउट किया. उन्होंने दोनों को क्लीन बोल्ड किया और केरल के लिए दो विकेट लिए.
Vijay Hazare Trophy Live Updates: नितीश कुमार रेड्डी आउट
शैक रशीद के चोटिल होने के बाद नितीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए और तले भी गए, आज उनसे भी बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वो 6 रन ही बना पाए.
Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: अभिषेक शर्मा नहीं कर पाए कमाल लौटे पवेलियन
पंजाब के लिए धुआंधार बालेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं, उनकी बल्लेबाजी देखने के फैंस बेताब थे लेकिन अपनी पारी के दौरान वो मात्र 5 चौके और 1 छक्का लगा पाए .
Abhishek Sharna Vijay hazare Trophy 2025 Live Updates: अभिषेक शर्मा ने जड़ा गगनचुंबी छक्का, झूम उठे फैंस
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पंजाब के तरफ से एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ये जाता दिया है की वो आज बड़ा तहलका मचाएंगे
Vijay Hazare Trophy 2025 Live Score Updates: झारखंड को ईशान किशन की खाल रही कमी
झारखंड टीम के स्टार ईशान किशन की कमी टीम को खल रही है अब तक 5 ओवर का खेल हुआ है और 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.
Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: अभिषेक शर्मा की धुआंदार बल्लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी ने लपका शानदार कैच
पंजाब के तरफ से अभिषेक शर्मा की धुआंदार बल्लेबाजी जारी है, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए शानदार कैच लेकर मेघालय के बल्लेबाज बोनचांग संगमा को पवेलियन भेजा है
Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी
अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरण सिंह धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों बल्लेबाज 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिलहाल अभिषेक शर्मा 16 और प्रभसिमरण 16 रन बनाकर खेल रहे हैं
Vijay hazare Trophy 2025 Live Updates: विराट-रोहित नहीं खेल रहे आज का मुकाबला
पहले दो मैच बहुत शानदार रहे खेल के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचों की तैयारी कर रहे हैं, जो 11 जनवरी से शुरू होंगे. इससे पहले दिल्ली और मुंबई के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपने पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी.