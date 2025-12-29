Abhishek Sharma-Vaibhav Suryavanshi; Vijay Hazare Trophy Live Score Updates: विजय हजारे ट्रॉफी का तीसरा राउंड 29 दिसंबर को शुरू हो चुका है, जिसमें कई बड़े नाम फोकस में रहेंगे. रोहित शर्मा भले ही मुम्बई के लिए आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं लेकिन उनकी टीम ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है और छत्तीसगढ़ को 142 रन पर ऑलआउट कर दिया अब मुंबई को जीत के लिए 50 ओवर में 143 रन बनाने हैं. इसके साथ ही फैंस को वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने के लिए जयादा इंतजार नहीं करना होगा, बैटिंग से पहले वैभव ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया है और do शानदार कैच लपका है चार बार की चैंपियन मुंबई जयपुर में छत्तीसगढ़ से भिड़ रही है, जबकि दिल्ली अलूर में सौराष्ट्र से खेल रही है. रांची में वैभव सूर्यवंशी की टीम बिहार का सामना मेघालय से हो रहा है. वहीं तमिलनाडु अहमदाबाद में पांच बार की विजेता कर्नाटक के सामने है. (LIVE SCORECARD)